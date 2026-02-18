Cine este noul iubit al Alexandrei Stan. Imaginile care o dau de gol pe celebra artistă

Alexandra Stan a fost recent surprinsă de paparazzi în compania noului ei iubit.

De Ziua Îndrăgostiților Alexandra Stan a postat câteva imagini cu iubitul ei pe rețelele de socializare. | Instagram & Profimedia

Frumoasa artistă s-a confruntat cu relații dificile de-a lungul anilor, a iubit, a fost înșelată și abuzată, iar acum se pare că și-a găsit din nou curajul să creadă în iubire.

După ce a apărut în presă de mai multe ori de-a lungul anilor din cauza relațiilor ei controversate, de această dată Alexandra Stan a ales să fie discretă în ceea ce privește viața ei amoroasă. Ea a decis să nu se mai afișeze în public cu iubitul ei, fiind mult mai discretă din dorința de a-și ține noua ei relație departe de ochii presei și ai curioșilor.

Cum arată noul iubit al Alexandrei Stan și în ce ipostaze s-au fotografiat

De curând, însă, paparazzi au surprins-o pe celebra artistă în companie noului ei iubit și nu a mai avut cum să se ascundă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Legătura neștiută dintre Alexandra Stan și Leonard Doroftei. În ce ipostaze au fost surprinși împreună

Alexandra Stan a fost surprinsă chiar de Ziua Îndrăgostiților cu noul ei iubit și se pare că acesta îi este coleg de scenă, potrivit Spynews.

După mai multe relații eșuate și multe dezamăgiri în dragoste despre care artista a vorbit cu sufletul deschis în mai multe emisiuni, Alexandra Stan a decis să își păstreze viața privată doar pentru ea, fără a mai posta imagini pe rețelele de socializare.

Ea a simțit că fericirea trebuie trăită offline alături de persoana iubită, fără să se afișeze cu partenerul ei.

Citește și: Alexandra Stan, victimă a unei noi agresiuni în relație. Ce a povestit artista: „M-a alungat din casă”

La finalul anului 2025, paparazzi Spynews au surprins-o pe frumoasa artistă la brațul iubitului ei când ieșeau dintr-un magazin. Se pare că iubitul ei este același bărbat cu care paparazzi au surprins-o și la începutul anului 2025 atunci când cei doi se aflau într-o șaormerie.

De Ziua Îndrăgostiților însă artista nu s-a mai putut abține a împărtășit câteva imagini pe rețelele de socializare cu iubitul ei, arătându-le urmăritorilor ei cât de fericită se simte.

Vezi aici imaginile cu Alexandra Stan și noul ei iubit!

Chiar dacă acum artista a decis să nu se mai ascundă, pentru fani nu este clar dacă actualul iubit este același tânăr cu care a fost surprinsă la finalul anului 2025. Cu toate acestea, fericirea se citește pe chipul ei, fiind extrem de încântată de cum decurge relația ei cu noul partener.

Citește și: Cum arată mama Alexandrei Stan. De la cine a moștenit artista frumusețea