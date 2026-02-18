Antena Căutare
Julia Sauter, performanță incredibilă la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026. A obținut cel mai bun rezultat al carierei sale

Julia Sauter a obținut un rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026, 10:22 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 10:36
Patinatoarea Julia Sauter se mândrește cu performanța ei de la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026.

La vârsta de 28 de ani, Julia s-a calificat la proba feminină de patinaj artistic în programul liber. Sportiva din România a obținut 63,13 puncte, acesta fiind cel mai bun rezultat pe care l-a obținut vreodată în cariera ei la programul scurt.

Chiar dacă este debutantă la Jocurile Olimpice, patinatoarea a demonstrat că este extrem de pregătită și că antrenamentele ei au dat rezultate și au meritat tot efortul.

Julia Sauter, rezultat incredibil la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Julia Sauter s-a poziționat pe locul 16 în clasament la concursul individual feminin la patinaj artistic.

Rezultatul obținut marți seară la JO de iarnă 2026 a ajutat-o pe Julia Sauter să se califice la programul liber programat joi seară, pe 19 februarie.

"Astăzi, programul scurt mi s-a părut exact ca antrenamentele de acasă. Am intrat pe gheaţă şi mi-am spus: 'Bine, fă exact ce faci la antrenamente – şi poate chiar puţin mai mult'. Dar antrenamentele de aici au fost exact la fel.

În această dimineaţă, mă simţeam deja foarte pregătită. De fapt, a trebuit să mă abţin şi să mă concentrez pe prezent, în loc să trăiesc în viitor. Când am aterizat Lutz–toe loop, m-am gândit: 'Uau, a fost foarte, foarte bine'. Am avut o scurtă amintire din Campionatele Europene. Dar ne-am antrenat atât de bine încât loop-ul este din nou solid.

Pur şi simplu m-am bucurat să fiu aici. Desigur, a existat o anumită presiune, deoarece ştiam că concurenţa de aici este foarte puternică. Dar mi-am repetat încontinuu că nu mă identific cu faptul că ajung sau nu în finală, pentru că drumul până aici a fost foarte greu — şi acel drum este ceea ce contează cu adevărat.

Singurul lucru era că mă simţeam foarte pregătită şi voiam cu adevărat să o demonstrez. Şi acum, în sfârşit, a funcţionat. În acest sezon, programul scurt a fost întotdeauna puţin dificil pentru mine. Şi acum a funcţionat la cea mai importantă competiţie", a declarat Julia Sauter potrivit Golden Skate.

Patinatoarea româncă este foarte încântată de performanța ei la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 și spune că a ajuns să își trăiască visul.

Bobul tricolor, pe locul 5 la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano - Cortina 2026. Cine sunt sportivii care ne reprezintă... Performanță remarcabilă pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 la bob 2 ...
