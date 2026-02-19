Iuliana Beregoi a oferit prima declarație publică în scandalul momentului. După ce a fost acuzată că ar fi avut legătură cu un grup infracțional anchetat pentru șantaj, cântăreața a oferit o reacție.

Iuliana Beregoi s-a filmat în timp ce a vorbit despre scandalul momentului cu Andreea Bostănică și despre acuzațiile macabre care i s-au adus. În clipul publicat pe rețelele sociale, Iuliana Beregoi spune că nu are nicio legătură cu capacul de sicriu găsit la poartă de Daniela Costetchi, influencerița care a confirmat că a fost șantajată și amenințată cu moartea.

Iuliana Beregoi a anunțat că numele său face parte dintr-o anchetă în derulare, la care spune că participă cu deschidere.

Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”. Ce spune artista despre scandalul momentului

„Stiu că ați așteptat cu toții o reacție din partea mea și îmi pare rău că nu am putut să o ofer mai devreme. Sunt nevinovată. Vreau să declar că nu am absolut nicio legătură cu acel sicriu despre care se vorbește. Eu nu am nicio implicare în această poveste. Este inuman și îngrozitor ceea ce s-a întâmplat și țin să menționez că și eu condamn astfel de practici. Nimeni nu ar trebui să treacă prin așa ceva. S-au întâmplat lucruri foarte grave și aștept și eu, cu foarte mare interes, ca autoritățile să-și facă datoria și să aducă lumină în acest caz. Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă din păcate nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați și mai mulți oameni. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate”, a spus Iuliana Beregoi.

Cântăreața a vorbit despre anii în care a profesat ca artist și despre comunitatea ei de fani, față de care poartă responsabilitatea exemplului:

„Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok. Port povara exemplului, am o responsabilitate față de fani, față de audiența mea, prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor, prin faptul că am motivat și am inspirat generații întregi, prin mesajele mele, prin melodii, seriale, filme, vloguri și tot ce am realizat. Și am făcut doar lucruri frumoase și bune, o muncă asiduă, fără să exagerez. Zece ani de muncă. Zece. De aceea sunt o Iuliana Beregoi. Deci port responsabilitatea exemplului. După fiecare concert, vin părinții la mine și îmi mulțumesc pentru ceea ce fac, pentru că înclin balanța spre bine. Nu sunt perfectă și nici nu trebuie să fiu, însă nu merit să fiu catalogată în fel și chip înainte de a se afla adevărul”, a mai declarat Iulian Beregoi, în mediul online.

