Marius Calotă, surprins alături de o doamnă mai în vârstă cunoscută, la 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu

La 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă a fost surprins de paparazzi în compania altei femei.

Marius Calotă a fost fotografiat pe stradă alături de o femeie mai în vârstă decât el, la 2 luni de la moartea Rodicăi Stănoiu, potrivit Cancan.ro. Conform sursei, femeia este o persoană cunoscută, manager în cadrul unei bănci și are aproximativ 60 de ani.

Presupusul iubit al defunctei Rodicăi Stănoiu, surprins alături de o doamnă mai în vârstă

Cei doi au fost observați în timp ce părăseau parcul din apropierea complexului Casa Albă, apoi intrând și ieșind dintr-un magazin din Pipera cu niște cumpărături. După ce au plecat de la magazin, cei doi s-au urcat într-o mașină, probabil mașina doamnei și au ajuns într-un ansamblu rezidențial din Pipera, unde el avea propria mașină parcată. Au intrat în locuință, momnet în care doamna manager l-a atins pe spate pe bărbatul mai tânăr cu aproximativ 25-30 de ani. Ulterior, el a ieșit și s-a urcat la volanul propriei mașini.

Rodica Stănoiu, înmormântată și deshumată

Rodica Stănoiu, Ministru al Justiției, a murit pe 3 decembrie 2025, la 86 de ani și a fost înmormântată pe 5 decembrie. La scurt timp, rudele Rodicăi Stănoiu au cerut deshumarea acesteia, suspectându-l pe presupusul iubit al defunctei, mai tânăr cu peste 50 ani decât ea, că ar fi vinovat de crimă.

După ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov s-a autosesizat în cazul morții suspecte a Rodicăi Stănoiu a avut loc deshumarea, la 12 zile de la moartea ei.

Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Obregia și Floreasca. Înainte de a deceda, cu doar câteva zile, Rodica Stănoiu ar fi prezentat semne de lovituri în zona ochilor și a capului, pe timpul internării sale la spitalul Alexandru Obregia. Medicii care s-au ocupat de cazul ei nu au sesizat poliția, iar la scurt timp aceasta a fost externată pe semnătura soțului ei.

Primele rezultate ale necropsiei, după analiza medicilor legiști, au arătat că „Nu există nimic care să indice o suspiciune de agresiune. Procurorul de caz va decide ce se va întâmpla mai departe cu ancheta, deschisă pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic”, după cum au declarat surse judiciare pentru HotNews.

După ce s-a constat că nu erau semne de agresiune, Rodica Stănoiu a fost înmormântată a doua oară.

Marius Calotă nu și-a recunoscut relația cu Rodica Stănoiu.

„Am fost ca o familie. În sensul propriu al cuvântului. Doamna Rodica Stănoiu și părinții mei, bunicii mei, am fost o familie efectiv. A fost un foarte fericit alături de noi. Un om care a trecut prin viață cu demnitate. A creat niște generații. Din păcate, astăzi, unii vor să-i facă rău, i-au distrus imaginea. (...) Lucrurile astea nu rămân așa. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni dar cu siguranță vor plăti fiecare în parte pentru ceea ce au facut”, a spus presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, potrivit observatornews.ro