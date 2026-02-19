Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere. Ce alți concurenți au urmat exemplul lor în emisia live

Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live de joi din Mireasa, de pe 19 februarie 2026. La finalul emisiunii, un alt cuplu le-a urmat exemplul și au dezvăluit că vor să se cunoască mai bine.

Daniel și Claudia au avut parte de o întâlnire romantică în cursul zilei de ieri, după alegerea făcută de colegii lor. Aceștia au avut ocazia să se cunoască mai bine, iar micile gesturi nu au întârziat să apară.

Băiatul a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că va face tot ce îi stă în putință pentru a începe o relație cu tânăra. De asemenea, acesta a ținut să o sărute de câteva ori pe obraz, iar gestul lui a copleșit-o.

„Sunt o persoană care are răbdare. Nu-mi place să disper după un bărbat. Îmi place să aștept momentul potrivit. Și sincer, consider eu, că a venit acel moment”, a mărturisit Claudia, vizibil entuziasmată de interacțiunea cu Daniel.

„Nu-mi pot lua ochii de la tine, ești foarte frumoasă!”, i-a spus băiatul.

„Am emoții în preajma lui, ceea ce mi se pare foarte ciudat!”, a mai punctat concurenta.

Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere la Mireasa: Meciul Iubirii

Odată cu întoarcerea în casa show-ului matrimonial, Daniel și Claudia au ținut să facă o confesiune. Aceștia s-au declarat într-o cunoaștere, iar reacția celorlalți nu au întârziat să apară.

„Văd că au avansat serios lucrurile!”, a fost reacția Simonei Gherghe la vederea imaginilor cu cei doi de la întâlnire.

„Sincer, mă simt foarte bine în prezența lui Daniel! Momentan ne cunoaștem și vedem ce va fi”, i-a dezvăluit fata prezentatoarei TV.

Alan și Ema au dezvăluit că se află într-o cunoaștere în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii

Alan și Ema se numără printre concurenții care au urmat exemplu Claudiei și al lui Daniel. Aceștia au mărturisit că se află într-o cunoaștere, având în vedere apropierile din ultimele zile.

„A venit Cupidon în casa Mireasa!”, a precizat Simona Gherghe.

„Să fie într-un ceas bun. A doua cunoaștere. Azi a fost o zi bună”, a mai spus prezentatoarea TV după ce a aflat răspunsul celor doi la întrebarea dacă sunt într-o cunoaștere.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

