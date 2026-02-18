Cu ce probleme de sănătate se confruntă Victor Rebengiuc la 93 de ani. Ce a dezvăluit abia acum actorul

Victor Rebengiuc, actorul în vârstă de 93 de ani, a vorbit deschis despre problemele lui de sănătate.

La vârsta de 93 de ani, Victor Rebengiuc spune că e încă plin de energie și rămâne în continuare activ și plin de umor. | Hepta

Deși are 93 de ani, celebrul actor cu o carieră impresionantă a demonstrat că are în continuare poftă de viață și că umorul nu îi lipsește niciodată.

Recent, s-a speculat că acesta ar avea mai multe probleme de sănătate, dar el a ținut să lămurească situația. În presă au apărut speculații cum că actorul ar suferi de reumatism, dar, de fapt, el se confruntă cu alte probleme de sănătate.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Victor Rebengiuc la 93 de ani

Victor Rebengiuc a dezvăluit că s-a bazat foarte mult pe ajutorul medicului Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin.

„Nu am reumatism, așa cum cred mulți, am, de fapt, o problemă cu nervul sciatic, nu am putut sa scap de operație. Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin, care e fizioterapeut, mi-a mai alinat suferința, cu ședințele de fizioterapie, aveam dureri cumplite. Și pentru asta îi mulțumesc. Însă, nu pot ieși din casă, decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru', a declarat Victor Rebengiuc pentru Click.

Actorul și-a luat adio de la scenă și s-a retras din activitate la vârsta de 92 de ani, după interpretarea rolului său emoționant din piesa „Tatăl” jucată la Teatrul Bulandra.

Celebrul actor a inspirat numeroase generații și a servit drept model pentru mulți dintre cei care au visat să ajungă mari în lumea teatrului. Cu sute de reprezentații pe scena teatrului și zeci de roluri la activ, actorul și-a lăsat amprenta în tot ce înseamnă film și teatru românesc, fiind o adevărată emblemă.

Pe lângă succesul pe care l-a cunoscut în cariera sa, Victor Rebengiuc se poate considera o persoană norocoasă și pe plan personal. El a cunoscut iubirea adevărată atunci când a cunoscut-o pe Mariana Mihuț cu care a trăit o poveste de dragoste ca în filme. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru „Pădurea spânzuraților” și a fost dragoste la prima vedere.

El și soția lui sunt și astăzi împreună, îndrăgostiți ca în prima zi. Ei formează un cuplu de peste 30 de ani și secretul lor stă în frumusețea gesturilor simple pe care le fac mereu de-a lungul anilor pentru a-și demonstra sentimentele sincere.

Chiar dacă s-a retras din activitate, Victor Rebengiuc spune că nu se plictisește și găsește mereu modalități noi de a-și petrece timpul liber.

„Ce să fac? Toată ziua mă uit la televizor, la Olimpiadă, îmi plac sporturile de iarnă, mai văd un film, mai citesc o carte, am ce face. Nu mă mai uit la știrile tv și nici la dezbaterile politice”, a adăugat aceasta.

Celebrul actor se bucură în fiecare zi de sprijinul soției sale care este cea mai mare susținătoare a lui.

