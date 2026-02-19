Antena Căutare
Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce a transmis viitoarea mămică

Cristian și Maria au împlinit primul an de relație. Viitoarea mămică a publicat un mesaj emoționant pentru soțul ei.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 18:02 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 18:07
Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație | Antena 1

Maria și Cristian sunt împreună de un an de zile. Tânăra însărcinată a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei. Cei doi au sărbătorit în liniște, fără agitație, pentru că Maria are o sarcină cu risc și nu are voie să facă niciun pic de efort. La un an de relație, câștigătorii sezonului 11 Mireasa mai au un pic până când vor deveni părinții unui băiețel.

Cristian și Maria Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce i-a transmis viitoarea mămică soțului ei: „Am trecut prin multe...”

„Piesa pe care am pus-o (n.r. A opta minune a lumii) spune mai multe decât ți-aș putea eu exprima în cuvinte, atât ție, cât și minunii noastre care urmează să vină pe lume și pe care îl iubim atât de mult. 1 an plin cu de toate. Am trecut prin multe, poate cât alții în mulți ani de căsătorie. DAR noi le-am trecut cu brio și înțelegere, comunicare, cu suișuri/coborâșuri, lucruri absolut normale. Dar când intervine respectul față de persoana iubită și toate sentimentele pe care noi le simțim unul față de celălalt, restul dispare și se rezolvă. Și pentru asta sunt mândră de noi. Te iubesc și vă iubesc mai mult decât ți-ai putea imagina. Iubirea e cea mai frumoasă trăire pentru un om în viața asta. Și noi chiar suntem binecuvântați.La mulți ani nouă de acum înainte! Pe viață. Și atât”, a transmis Maria pe rețelele sociale.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian. Cum s-a format familia Stanciu

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian.

Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.

Maria și Cristian au decis să se căsătorească civil în emisiunea Mireasa și în Finala sezonului 11 au îmbrăcat rochia de mireasă și costumul de mire.

