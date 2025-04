Mireasa, sezon 8. Cum arată Bogdana după operația de rinoplastie. Tânăra a renunțat la bandaje și se bucură de noua sa înfățișare

Bogdana se bucură de noua ei înfățișare după operația de rinoplastie. Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a publicat imagini fără bandaje.

Bogdana a povestit că avea un complex din cauza nasului său, așa că a decis să apeleze la medicul estetician. Fata a spus că operația ei a costat 3500 de euro și că în sfârșit are încredere în sine. Fosta soție a lui Liviu și-a amintit de toate momentele din casa Mireasa de care nu s-a putut bucura din cauza complexului său. Ne amintim că, în timp ce era cerută în căsătorie, tânăra era mai preocupată de unghiul din care era filmată și i se vedea nasul, decât de logodna în sine.

Cum arată Bogdana după ce și-a operat nasul

„Starea mea constantă era una tristă, deoarece complexul pe care îl aveam nu îmi dădea voie să fiu fericită. Bineînțeles că orice făceam nu aveam încredere în mine. Cine m-a urmărit în cadrul emisiunii Mireasa știe foarte bine că nu puteam să mă bucur de niciun moment, așa că după 10 ani de durere am ales să pun punct acestei situații ”, a transmis Bogdana din sezonul 8 Mireasa pe rețelele sociale.

Bogdana s-a căsătorit cu Liviu la Mireasa, dar cei doi au divorțat

Bogdana l-a cunoscut pe Liviu în cadrul sezonului 8 Mireasa. Cei doi au fost îndrăgostiți și s-au căsătorit în emisiune, însă în afara competiției căsnicia lor n-a durat decât câteva luni.

„Ce să se întâmple? Nu ne-am înțeles și ne-am despărțit. Nu m-a înșelat. N-a fost vorba de nimic grav. Nu vă gândiți că ne-am înșelat, sau că ne-am certat atât de rău. Pur și simplu au fost mai multe lucruri adunate. Nu ne-am mai înțeles. Nu era atât de clar că n-o să rezistăm pentru că ne-am înețeles destul de bine și am făcut multe lucruri împreună. Dar viața nu e cum vrem noi, ci cum vrea ea. Ne-am iubit. Am muncit amândoi, nu a fost vorba de lucruri, de bani, de lucruri de genul”, a spus Bogdana pe TikTok.

