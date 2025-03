Mireasa sezonul 11, 11 martie 2025. Ce a spus mama lui Teo despre cunoașterea lui cu Roxana. Reacția fetei

Mama lui Teo i-a transmis fiului un mesaj care a lăsat loc interpretărilor. Roxana și-a exprimat îngrijorarea în privința părerii familiei băiatului cu care ea se află într-o cunoaștere.

Mesajul mamei l-a pus pe gânduri pe Teo. „Știi că te susținem. Despre ce faci tu…ești destul de mare să iei decizii și să ți le asumi. Noi vrem de la tine să fii atent, să vezi, să auzi, să înțelegi ce e bine pentru tine. Nu prea ai ascultat tu de sfaturile noastre dar e bine. Noi îți dorim să-ți fie bine și să ți se potrivească. Noi nu suntem împotriva nimănui”, i-a spus mama lui Teo fiului.

Roxana ar fi vrut să poarte o discuție serioasă cu Teo, însă băiatul și-a dorit mai mult să se joace și să aibă gesturi tandre. Simona Gherghe i-a invitat în emisia live de Mireasa de pe 11 martie să vorbească despre mesajul mamei lui Teo.

Citește și: Mireasa sezonul 11, 11 martie 2025. Adrian spune despre Amalia că joacă un rol. Reacția fetei: „Ce răutate!”

Mesjul mamei lui Teo despre cunoașterea lui cu Roxana a lăsat loc interpretărilor. Reacția fetei

„Nu știu ce a vrut să spună exact. Probabil au fost și emoțiile și n-a vrut să mă influențeze. N-a fost neapărat rău, dar m-a făcut să mă gândesc. M-am gândit că poate au ceva împotrivă. Nu știu exact. Dacă aș fi purtat o disucție doar cu amam singuri, probabil ar fi fost mai categorică. Nu am simțit-o la modul rău, dar m-a făcut să mă gândesc”, a spus Teo.

„N-am simțit că ar fi de acord. Am simțit pe parte negativă. Sper doar să fi simțit eu greșit, sincer. Pentru mine contează foarte mult să am o relație bună cu familia lui. Am apreciat la el că ar eo familie unită, la fel și eu și nu vreau să se schimbe nimic. Ne-am gândit și noi la varianta asta (n.r. diferența de vârstă de 4 ani), inclusiv acele cuvinte ale mamei lui dacă e ceea ce-ți trebuie. Dar îi rog să ne scrie scrisori”, a spus Roxana.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.