Liliana și Roxana s-au certat din cauza curățeniei. Tinerele ștergeau frigiderul când au apărut tensiunile.

Liliana a încetat să mai participe la curățenie după ce Roxana a considerat că are nevoie de ajutor.

Mireasa sezonul 11, 20 ianuarie 2025. Tensiuni între Liliana și Roxana. De ce s-au certat concurentele

Liliana a fost deranjată de Roxana, care a intervenit peste ea când curăța frigiderul. În timp ce Liliana îndeplinea sarcina, Roxana a venit în bucătărie și a început să spele ea frigiderul.

Atunci Liliana a fost deranjată și s-a retras. ”Nu-mi place, nu-mi place, deci fierb de nervi”, a zis Liliana când doamna Mihaela încerca să afle ce a supărat-o.

”Am aflat ulterior (n.r. de supărarea colegei). Trecuse Mihaela să spună că e supărată. Eu le-am spus că nu sunt doamna educatoare să împac pe aici. Doamna Adina făcea mâncare, nu putea să facă una un frigider, alta un frigider.”, a afirmat Roxana în emisia live din 20 ianuarie 2025.

Liliana i-a reproșat că le-a spus apoi fetelor că mai sunt multe de făcut în bucătărie, când sarcinile lor erau pe final. În plus, a menționat că Roxana a șters raftul pe care ea deja îl curățase. ”Cu tine am învățat, nu o s-o scot niciodată la capăt”, a punctat Roxana.

