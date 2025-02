Mireasa sezonul 11, 5 februarie 205. Liliana a ales! Care este băiatul pe care vrea să-l cunoască în continuare

Liliana a ales, după ce a fost curtată de cei trei băieți: Florin, Robert și Cristian!

După ce o perioadă nu a știut ce să aleagă, Liliana pare decisă să se oprească la Florin.

Mireasa sezonul 11, 5 februarie 205. Liliana a ales! Pe cine vrea să cunoască în continuare

Florin a decis să facă un pas înapoi și să se retragă din cursa pentru inima Lilianei. Fata a părut dezamăgită de această decizie.

Mai târziu, l-a luat deoparte și i-a transmis că el este băiatul pe care familia și susținătorii îl consideră potrivit pentru ea.

”Îmi doresc o cunoaștere cu Florin, dar nu ne grăbim.”, a zis Liliana. ”Pas cu pas, da. Nu vreau să mă mai grăbesc, am mai făcut-o o dată”, a afirmat Florin.

Liliana a recunoscut că a greșit: ”Eu am spus-o de la bun început. Am greșit-o, am comis-o. Dacă nu a fost ceva 100%, cum a fost la Mihaela, nu aș fi vrut să mă arunc. Am făcut o prostie mare. Trebuia să mă duc acolo unde simțeam un pic.”

