Mireasa, sezonul 11. Discuțiile despre biscuiți au continuat, iar părinții lui Teo au adus 3 pungi în casă. Reacția tinerilor

Cuplurile Teo-Liliana și Maria-Cristian au avut parte de tensiuni. În gala Mireasa de pe 4 iulie 2025 tinerii au văzut imagini din bucătărie cu bunătăți, printre care și 3 pungi de biscuiți.

Liliana i-a luat biscuiții lui Cristian, iar Maria i-a spus fetei că acela era dulapul logodnicului ei. De aici a pornit un conflict.

„Nu am scos ochii pentru nimic din ce am dat, indiferent de ce antipatii am avut noi între noi, am ajutat de fiecare dată când am putut”, a spus Maria.

„Tonul pe care ai spus l-am simțit ca pe un reproș. Ai vorbit doar în mers, așa am luat-o atunci”, a spus Liliana.

„E o situație care e pe cale să se rezolve în câteva minute pentru că vreau să vedeți ceva!”, le-a spus Simona Gherghe.

„Ne iau la mișto, când de fapt deranjul e altul”. Părinții lui Teo au adus biscuiți în casa Mireasa. Cum au reacționat tinerii implicați în conflict

În plasmă au apărut imagini din bucătărie cu mai multe produse alimentare aduse de părinții lui Teo.

„De la ai mei. O să-ți dau biscuiții înapoi!”, a spus Teo.

„Nu despre asta e vorba. Inclusiv acum cum abordează situația pe mine și pe Cristian de incomodează. Ne iau la mișto, când de fapt deranjul e altul. Nu e despre biscuiți. E gestul!”, au spus Maria și Cristian.

„Eu ți-am înțeles deranjul, dar poți și tu să înțelegi deranjul meu?”, a întrebat Liliana.

