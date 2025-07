Mireasa, sezonul 11. Doamna Mihaela, vizită în casă. Ce le-a spus Mihaelei și lui Ștefan despre căsătorie

În emisia Mireasa de pe 2 iulie 2025 au fost difuzate imagini cu vizita în casa Mireasa a mamei lui Ștefan. Doamna Mihaela a venit în contextul în care Mihaela și logodnicul nu știu dacă se vor căsători pe 9 iulie.

Doamna Mihaela a făcut o vizită în casa Mireasa. Cu un look nou, mama lui Ștefan a venit să le dea câteva sfaturi lui Ștefan și Mihaelei.

Doamna Mihaela i-a spus fiului că trebuie să dea un răspuns urgent asupra deciziei referitoare la căsătorie, pentru că familia Mihaelei trebuie să vină din timp din Republica Moldova, iar susținătorii trebuie să știe dacă îi mai votează.

Citește și: Mireasa, sezonul 11. Doamnei Dorina i s-a atras atenția pentru atacurile și gesturile ostile la adresa Robertei

„Dacă ați avut oportunitatea și la o sumă de bani…”. Doamna Mihaela, vizită în casa Mireasa. Ce le-a spus Mihaelei și lui Ștefan despre căsătorie și susținători: „Nu te preocupa că ai căzut din top”. Simona Gherghe, „surprinsă” de argumentele acesteia

„Am venit să vă susțin, să vă dau câtă putere am eu. E foarte important pasul, nu am venit să vă oblig să vă căsătoriți sau nu. Dar avem nevoie de un rezultat, nu putem să așteptăm până pe 8. Nu ne place. Nu e bine afară. Va fi viitoarea ta ori aici, ori afară. Alexandra ți-a zis să-ți aperi femeia pentru că era văzută foarte rău. Ceva era în neregulă dacă noi am intervenit. Noi așteptăm niște răspunsuri. Nu mai cere păreri, ai discutat cu Adrian. E doar momentul vostru! Susținătorii vă așteaptă să dați un răspuns. Că ai căzut din top, nu te preocupa! Ai căzut cu un scop. Poate ești dezamăgit, dar se adună niște fonduri pentru finală. Se vede urât. De parcă ai tăvălit-o pe jos! Le discutați afară! Te-ai urcat prea sus, îți dai prea multă valoare! Până la urmă e o competiție. Dacă ați avut oportunitatea și la o sumă de bani… E momentul să vă gândiți și la asta. Nu zic doar pentru bani. Nu mai invita (n.r. pe tatăl lui Ștefan)”, au fost câteva dintre cuvintele mamei lui Ștefan.

„Adică? E vorba de respect! E vorba de viața mea! Nu mă pune să mă gândesc că e o competiție. NU-mi stă mie în caracter să încep o căsnicie fără încredere!”, a spus Ștefan.

„Sunt foarte surprinsă de reacția mamei. Recunosc că nu mă așteptam. Lucurile pe care vi le-a spus îmi par așa un pic ciudate venind din partea unei mame. Voi trebuie să faceți ce simțiți. Mă surprind argumentele cu care a venit doamna Mihaela. Pledează pentru căsătorie în casa Mireasa să nu se supere fanii.