Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure

Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure

Operațiile estetice l-au schimbat total pe Cristi Borcea. Ultimele imagini cu omul de afaceri publicate de Valentina Pelinel au stârnit un val de critici.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 12:02 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 13:18
Galerie
Operațiile estetice l-au schimbat total pe Cristi Borcea | Hepta & Instagram

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că soțul Valentinei Pelinel are mare grijă de aspectul fizic. Până la vârsta de 55 de ani, Cristi Borcea a trecut de mai multe ori prin cabinetul medicului estetician, apelând la diferite operații estetice și tratamente.

Pentru că are mare grijă de modul în care arată, omul de afaceri și-a dorit să încerce diverse proceduri prin care să își mențină tenul lipsit de imperfecțiuni. Mai mult, acesta scoate din buzunar mii de euro pentru aspectul fizic.

Cristi Borcea a fost întotdeauna asumat în ceea ce privește intervențiile estetice la care a apelat, iar acest lucru a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor.

Citește și: Cât a costat apartamentul de lux din Miami în care locuiește Melissa, fiica lui Cristi Borcea. Fostul patron nu s-a uitat la bani

Articolul continuă după reclamă

Părerile acestora sunt împărțite. Unele persoane îl felicită pentru alegerile făcute, în timp ce altele îl critică. Un lucru este cert, soțul Valentinei Pelinel este complet transformat după „îmbunătățirile” făcute, iar drept dovadă stau chiar ultimele poze distribuit de partenera lui pe contul de Instagram.

Cum s-a lăsat pozat Cristi Borcea alături de familie lângă bradul de Crăciun. Detaliul pe care fanii l-au „taxat” imediat

În perioada sărbătorilor, Cristi Borcea a avut parte de o ședință foto alături de Valentina Pelinel și de cei trei copii ai lor. De asemenea, omul de afaceri a avut aproape de Crăciun și două dintre fiicele sale din fostele căsnicii.

Imaginile au fost publicate de soția acestuia pe contul de Instagram, unde au strâns o mulțime de like-uri și comentarii.

Mai mult, un detaliu nu a trecut neobservat de prietenii virtuali. Aceștia au văzut imediat cât de schimbat este Cristi Borcea după operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor, motiv pentru care ironiile și reacțiile dure nu au întârziat să apară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Domnul Borcea, nu vă suparați, fiți un pic mai masculin, ca v-ați "feminizat" prea mult! Erați mai cool acum 10 ani!”, „Parcă e de la muzeul figurinelor de ceară” sau „Doamne, nu seamănă deloc cu el cel adevărat!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de pe Instagram și Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși au existat și ironii la adresa lui Cristi Borcea, unele persoane de pe rețelele sociale au ținut să-i transmită urări și să-l felicite pentru familia minunată pe care și-a construit-o alături de Valentina Pelinel.

Citește și: Cristi Borcea, imagini rare cu șapte dintre cei nouă copii ai săi. Cum s-au pozat în vacanță

Cele două fetițe ale omului de afaceri și ale soției sale au topit inimile fanilor cu frumusețea lor. Andreyna și Romy au impresionat cu privirea gingașă și chipul perfect. Un lucru este evident, micuțele seamănă foarte bine cu mama lor, moștenind de la ea cea mai mare parte a trăsăturilor.

Colaj cu Cristi Borcea în două ipostaze diferite
+4
Mai multe fotografii

„Așa arată inocența” sau „Ce fetiță frumoasă! Seamănă cu mami!”, au spus internauții despre cele două micuțe.

Fostul fotbalist Cristi Tănase și soția sa, Adina, s-au împăcat! Motivul pentru care au luat această decizie...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA Ce pensie încasează Mircea Sandu de la Statul Român. „Nașul” a luat bani frumoși și de la UEFA
Observatornews.ro Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026 Prognoza meteo 30 decembrie-26 ianuarie. Cum va fi vremea de Revelion şi în primele zile din 2026
Antena 3 Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
SpyNews Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre greutățile vieții
Doinița Oancea rupe tăcerea familiei: mama sa apare pentru prima dată într-un interviu și vorbește despre...
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul Catine.ro
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Cine e și cum arată Karina Maisha, fiica celebrului Mihai Gâdea! Imagini cu familia celebrului jurnalist
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru”
Meryem Uzerli a făcut o declarație neașteptată despre serialul Suleyman Magnificul. „A fost un dezastru” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului
Ce obiecte să nu lași în mașină iarna. Unele dintre ele pot exploda din cauza gerului Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou
Tochitură dobrogeană. Rețetă tradițională, cu mămăligă, brânză și ou HelloTaste.ro
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din satelit
Cum arată palatul lui Putin din Novgorod despre care Rusia susține că ar fi fost atacat de Ucraina. Imagini din... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de conștiință” în medicină
Medicii pot spune „Nu!” Noul An schimbă regulile pentru doctorii din România. Care sunt limitele „clauzei de... Jurnalul
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului
Universul le ridică pe piedestal: Top 5 zodii care fac saltul vieții lor în prima parte a anului Kudika
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!! Redactia.ro
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari
Peste 500 de angajaţi s-au trezit în conturi cu bonusuri de câte 400.000 de dolari Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă
Salată de legume cu somon afumat și maioneză. Rețetă pentru o masă festivă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar
Cheesecake sărat cu cremă de brânză, somon afumat și mărar Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x