Cristi Borcea, complet schimbat de operațiile estetice. Cum arată acum afacerist. Imaginile au stârnit un val de reacții dure

Operațiile estetice l-au schimbat total pe Cristi Borcea. Ultimele imagini cu omul de afaceri publicate de Valentina Pelinel au stârnit un val de critici.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că soțul Valentinei Pelinel are mare grijă de aspectul fizic. Până la vârsta de 55 de ani, Cristi Borcea a trecut de mai multe ori prin cabinetul medicului estetician, apelând la diferite operații estetice și tratamente.

Pentru că are mare grijă de modul în care arată, omul de afaceri și-a dorit să încerce diverse proceduri prin care să își mențină tenul lipsit de imperfecțiuni. Mai mult, acesta scoate din buzunar mii de euro pentru aspectul fizic.

Cristi Borcea a fost întotdeauna asumat în ceea ce privește intervențiile estetice la care a apelat, iar acest lucru a stârnit o mulțime de reacții din partea fanilor.

Părerile acestora sunt împărțite. Unele persoane îl felicită pentru alegerile făcute, în timp ce altele îl critică. Un lucru este cert, soțul Valentinei Pelinel este complet transformat după „îmbunătățirile” făcute, iar drept dovadă stau chiar ultimele poze distribuit de partenera lui pe contul de Instagram.

Cum s-a lăsat pozat Cristi Borcea alături de familie lângă bradul de Crăciun. Detaliul pe care fanii l-au „taxat” imediat

În perioada sărbătorilor, Cristi Borcea a avut parte de o ședință foto alături de Valentina Pelinel și de cei trei copii ai lor. De asemenea, omul de afaceri a avut aproape de Crăciun și două dintre fiicele sale din fostele căsnicii.

Imaginile au fost publicate de soția acestuia pe contul de Instagram, unde au strâns o mulțime de like-uri și comentarii.

Mai mult, un detaliu nu a trecut neobservat de prietenii virtuali. Aceștia au văzut imediat cât de schimbat este Cristi Borcea după operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul anilor, motiv pentru care ironiile și reacțiile dure nu au întârziat să apară.

„Domnul Borcea, nu vă suparați, fiți un pic mai masculin, ca v-ați "feminizat" prea mult! Erați mai cool acum 10 ani!”, „Parcă e de la muzeul figurinelor de ceară” sau „Doamne, nu seamănă deloc cu el cel adevărat!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor de pe Instagram și Facebook.

Deși au existat și ironii la adresa lui Cristi Borcea, unele persoane de pe rețelele sociale au ținut să-i transmită urări și să-l felicite pentru familia minunată pe care și-a construit-o alături de Valentina Pelinel.

Cele două fetițe ale omului de afaceri și ale soției sale au topit inimile fanilor cu frumusețea lor. Andreyna și Romy au impresionat cu privirea gingașă și chipul perfect. Un lucru este evident, micuțele seamănă foarte bine cu mama lor, moștenind de la ea cea mai mare parte a trăsăturilor.

„Așa arată inocența” sau „Ce fetiță frumoasă! Seamănă cu mami!”, au spus internauții despre cele două micuțe.