Emilia Ghinescu, mesaj emoționant către fani după ce și-a pierdut câinele. Ce le-a transmis

Emilia Ghinescu, mesaj emoționant către fani după ce și-a pierdut câinele. Ce le-a transmis

Emilia Ghinescu trece prin momente extrem de dificile. Ce a pățit!

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 13:20 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 16:46
Emilia Ghinescu, mesaj emoționant către fani după ce și-a pierdut câinele. Ce le-a transmis | Instagram

Îndrăgita interpretă de muzică populară este disperată după ce unul dintre cățeii familiei a dispărut, iar artista a decis să facă un apel public către fanii săi, în speranța că cineva o va ajuta să îl găsească.

Cunoscută pentru sinceritatea și apropierea față de comunitatea sa din mediul online, Emilia Ghinescu a ales să își anunțe urmăritorii despre drama prin care trece. Vedeta se bucură de o comunitate numeroasă, iar sprijinul oamenilor reprezintă acum o rază de speranță pentru ea și copiii săi.

Emilia Ghinescu, mesaj emoționant către fani după ce și-a pierdut câinele. Ce le-a transmis

Artista este o mare iubitoare de animale și a investit mult suflet în creșterea acestora. Dispariția cățelușului a afectat profund întreaga familie, mai ales că acesta nu s-a pierdut din neglijență, ci în urma unui incident neprevăzut. Din cauza vântului puternic de aseară, una dintre porțile gospodăriei s-a deschis, suficient cât să permită ieșirea unuia dintre căței.

Citește și: Emilia Ghinescu, victima unui furt de identitate. Hackerii se folosesc de numele ei pentru a cere bani și date personale

De la primele ore ale dimineții, Emilia Ghinescu îl caută fără încetare pe Thor, un cățel din rasa Akita Inu, extrem de iubit de familie. Acesta a dispărut din zona Bradu, sat Geamăna, iar artista speră ca cineva să îl fi văzut sau să poată oferi informații care să ducă la găsirea lui.

„Aseară, din cauza vântului una dintre porți s-a deschis atât cât să iasă unul dintre cățelușii mei. De azi dimineață îl tot caut… Dacă cineva îl vede, m-ar ajuta extraordinar de mult. Este un cățel din rasa Akita Inu și răspunde la numele de Thor. Este cipat și a plecat de acasă, din zona Bradu, sat Geamăna. Cei care își iubesc animalele știu ce este în sufletul meu și al copiilor mei. Vă mulțumesc pentru ajutor”, a scris Emilia Ghinescu pe Instagram.

Citește și: Cum arată viitoarea noră a Emiliei Ghinescu. Ce relație are artista cu Melissa: „Binecuvântată cu soacra mea"

Mesajul emoționant a stârnit un val de reacții și distribuiri din partea fanilor, care și-au exprimat susținerea și dorința de a o ajuta pe artistă. Rămâne de văzut dacă apelul public va avea rezultatul dorit, însă un lucru este cert: Emilia Ghinescu nu și-a pierdut speranța și face tot posibilul pentru a-și aduce cățelul acasă.

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
