Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi

2025 a fost un an plin de surprize pentru Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Cei doi și-au achiziționat o nouă mașină, o casă și au devenit părinți pentru prima oară.

Publicat: Marti, 30 Decembrie 2025, 13:56 | Actualizat Marti, 30 Decembrie 2025, 14:40
2025 a fost un an plin de momente frumoase pentru Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan | Instagram

Iancu Sterp și Denisa Coțolan trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. Micuțul acestora a venit pe lume chiar înainte de Crăciun, aducând multă fericire în familie. Un lucru este cert, tânărul a așteptat cu nerăbdare să își strângă în brațe băiețelul.

Chiar înainte cu două săptămâni să devină tată, Iancu Sterp a publicat pe contul său de YouTube un videoclip în care a făcut turul locuinței sale. Deși a vrut să își construiască o casă, tânărul a dezvăluit că a luat cea mai bună decizie atunci când a achiziționat-o complet utilată și mobilată.

Pentru că are o relație specială cu fanii săi și o activitate intensă pe rețelele sociale, fratele lui Culiță Sterp nu a uitat să prezinte locul pe care îl numește „acasă”. Puțini sunt cei care știu faptul că tânărul a scos din buzunar o sumă importantă de bani pentru noua achiziție de anul acesta.

De asemenea, Iancu Sterp muncește din greu la stână pentru a-și permite astfel de lucruri scumpe. Mai mult, acesta a avut grijă să investească averea strânsă în planurile de viitor: o casă și o nouă mașină.

Cât a costat locuința lui Iancu Sterp și a soției lui, Denisa Coțolan, din Hațeg

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au căutat mult timp locuința perfectă în Hațeg. Aceștia și-au dorit o casă cât mai departe de aglomerația și haosul din oraș, iar întregul proces a fost de durată. În cele din urmă, tinerii au reușit să găsească un imobil pe gustul lor.

Suma pe care au investit-o în noua locuință nu este deloc mică, însă Iancu Sterp susține că a făcut cea mai bună alegere. Tânărul a mai punctat că prețul ar fi fost mult mai mare dacă ar fi ales să construiască de la zero o astfel de casă.

Așadar, fratele lui Culiță Sterp a plătit 250.000 de euro pentru locul pe care îl numește „acasă”. Locuința are mai multe dormitoare cu baie proprie, încălzire în pardoseală, curte spațioasă, garaj și mansardă.

„​Are 324 m² utili. Ce îmi place cel mai mult la casă este terasa asta imensă. Eu și Denisa am vrut să ne construim o casă în oraș (n.r. în Hațeg), ne-am și cumpărat un teren, am și făcut proiectul, dar am întâmpinat mai multe dificultăți, pentru că nu erau curentul tras, gazul. Le-am fi putut trage, dar ar fi putut dura ani. Atunci, am căutat case de vânzare în Hațeg, că nouă aici ne place. Prețurile au și bubuit la noi în oraș, spre surprinderea mea. În trecut erau mult mai mici la imobiliare, dar acum sunt foarte mari la case și apartamente. Nici asta nu a fost foarte ieftină.

Este exact pe gusul nostru. Așa am fi vrut și nou să o construim, pe un nivel și cât mai practică. A fost singura casă din Hațeg pe gustul nostrul. Nu sunt foarte multe de vânzare. (...) A fost mai bine că am cumpărat-o decât să o construim pentru că ar fi durat foarte mult. Ne-am făcut toate calculele și nu cred că o făceam cu banii pe care i-am dat noi pe ea. Prețul a fost 250.000 de euro. Mie mi se pare că își merită toți banii. Dacă am fi construit-o noi, nu cred că am fi dat atât”, a povestit Iancu Sterp în videoclipul său de pe YouTube.

„A fost cel mai bun an! De notat în calendar!”, a ținut Denisa Coțolan să evidențieze în fața camerei.

