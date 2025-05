Mireasa sezonul 11. Elena a găsit o modalitate prin care să nu i se copieze votul. Ce a făcut în timpul galei

După gala Mireasa de pe 16 mai, concurenții au discutat despre voturi și despre plecarea lui Adi. La Mireasa, Capriciile Iubirii a afost analizat un gest făcut de Elena în timp ce își exprima votul.

„Știu că o altă fată a fost foarte supărată pentru că s-ar fi copiat la vot. Elena, ce s-a întâmplat în timpul votării?”, a spus Raluca Peda.

„Concurenții mai obișnuiesc să se uite unii la ceilalți și am găsit o metodă prin care să nu se mai uite nimeni la ceea ce votez eu. Asta i-am povestit lui FLorin. NU i-am spus cine s-a uitat, ci că am găsit o metodă. Eu știu din turele trecute că s-au mai uitat concurenții unii la alții, așa că am găsit o metodă prin care să nu se mai uite nimeni la ceea ce votez eu”.

Elena a găsit o modalitate prin care să nu i se copieze votul. Ce a făcut iubita lui Florin în timpul galei: „Avem câteva imagini din acel moment!”

În imagini se observă cum Elena își acoperă votul cu plicul, iar Roxana se uită nedumerită la ea.

„M-am uitat pentru că nu înțelegeam ce face cu plicul. Că era ciudat că toată lumea îl ținea jos și ea îl ridicase”, a spus Roxana.

În gala de vineri, Adi a părăsit competiția și 2 cupluri au fost votate să intre la cursa de eliminare.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 11.