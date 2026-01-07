Antena Căutare
Home Power Couple Video Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Gladiatorii Mitzuu si Ariana au câștigat cursa nebună: Marea Bubuială! Ce cupluri au intrat la votare
Logo show

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Gladiatorii Mitzuu si Ariana au câștigat cursa nebună: Marea Bubuială! Ce cupluri au intrat la votare

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În ultima rundă, concurenții au fost nevoiți să se tamponeze între ei, până când ultima mașină va termina proba funcțională! Cei care au câștigat proba au fost Mitzuu și Ariana.
Miercuri, 07.01.2026, 23:10
x
Atenție, vine "Au, mami 3.0"! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Atenție, vine "Au, mami 3.0"! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 23:50 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Adda și Cătălin Rizea au fost salvați de superputere de la eliminare

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Adda și Cătălin Rizea au fost salvați de superputere de la eliminare

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 23:45 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Au apărut primele tensiuni între cupluri! Cătălin Zmărăndescu: Dacă se supără pe mine e strict problema lor!

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Au apărut primele tensiuni între cupluri! Cătălin Zmărăndescu: Dacă se supără pe mine e strict problema lor!

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 23:00 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Iepurașul nebun vs. Porcul extrem, în ultima confruntare de la Marea Bubuială

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Iepurașul nebun vs. Porcul extrem, în ultima confruntare de la Marea Bubuială

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 22:37 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. S-a lăsat cu accidente și accidentări la Marea Bubuială! Ce a pățit NiCK NND

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. S-a lăsat cu accidente și accidentări la Marea Bubuială! Ce a pățit NiCK NND

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 22:30 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Trei cupluri s-au întrecut în cursa de tuning la mașină! Cu ce problemă s-au confruntat Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Trei cupluri s-au întrecut în cursa de tuning la mașină! Cu ce problemă s-au confruntat Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 21:30 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Simona & Marius Urzică și Oase & Maria Pitică, în cursa de tuning la mașină

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Simona & Marius Urzică și Oase & Maria Pitică, în cursa de tuning la mașină

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 21:20 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Luiza & Cătălin Zmărăndescu și NiCK NND & Cătălina Marin, în cursa de tuning la mașină

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Luiza & Cătălin Zmărăndescu și NiCK NND & Cătălina Marin, în cursa de tuning la mașină

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 21:10 Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Adda & Cătălin Rizea și Mădălin Serban & Dilinca, în cursa de tuning la mașină

Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Cum s-au descurcat cuplurile Adda & Cătălin Rizea și Mădălin Serban & Dilinca, în cursa de tuning la mașină

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 20:50 Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Cum îți creezi o rutină de îngrijire a părului

Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Cum îți creezi o rutină de îngrijire a părului

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 11:54 Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Cum se sortează şi depozitează decorațiunile, textilele şi accesoriile de Crăciun

Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Cum se sortează şi depozitează decorațiunile, textilele şi accesoriile de Crăciun

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 11:32 Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Concursul „Power Couple. La bine și la premii!”. Ce a câștigat Bianca Iacob

Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Concursul „Power Couple. La bine și la premii!”. Ce a câștigat Bianca Iacob

Logo show Miercuri, 07.01.2026, 10:35
x