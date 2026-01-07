Power Couple România, 7 ianuarie 2026. Gladiatorii Mitzuu si Ariana au câștigat cursa nebună: Marea Bubuială! Ce cupluri au intrat la votare

Episodul 3 din data de 7 ianuarie 2026 al emisiunii Power Couple România - La bine și la greu, sezonul 3. Dani Oțil a pregătit pentru cele nouă cupluri o nouă probă antrenantă - Marea Bubuială! În ultima rundă, concurenții au fost nevoiți să se tamponeze între ei, până când ultima mașină va termina proba funcțională! Cei care au câștigat proba au fost Mitzuu și Ariana.

Miercuri, 07.01.2026, 23:10