Mireasa sezonul 11. Mama lui Cristian a intervenit telefonic. Ce i-a spus doamnei Dorina: „Nu-mi place ceea ce văd”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 23 aprilie 2025 doamna Oana, mama lui Cristian, a intervenit telefonic pentru a vorbi despre doamna Dorina.

Doamna Oana a avut o opinie după ce Cristian a cerut să nu mai fie susținut de doamna Dorina.

Mama lui Cristian a intervenit telefonic. Ce a spus doamna Oana după ce fiul ei a cerut să nu mai fie „înfiat” de doamna Dorina: „Nu-mi place ceea ce văd”

„Am simțit nevoia să intervin pentru că nu-mi place ceea ce văd. Ceea ce voiam să spun referitor la doamna Dorina. Când cineva greșește trebuie să țineți cu dreptatea. În momentul în care a greșit Liliana nu i-ați spus că a greșit Îi luați apărarea, nu se face așa. Eu dacă îl văd pe Cristian că greșește îi atrag atenția. Vă implicați în anumite situații care nu vă privesc. Când au fost conflictele cu Adrian eu nu am dormit. Când v-ați dus la cameră și l-ați susținut pe Adrian am rămas foarte rău.

„Doamna Oana, eu am vorbit și cu Cristian și cu Maria. Am înțeles punctul lor de vedere. Eu nu m-am implicat în relația lor pentru că se înțeleg foarte bine și am preferat să stau de-o parte. Îmi cer scuze. Aveți perfectă dreptate, ar fi trebuit să-i spun și Lilianei când era de spus.

