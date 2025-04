La Mireasa, Capriciile Iubirii, Robert a intervenit telefonic. Fostul concurent al sezonului 11 a fost deranjat de faptul că părinții Lilianei i-ar fi transmis un mesaj eronat.

Robert și Liliana au vorbit pentru prima dată de la eliminarea tânărului de la Mireasa sezonul 11.

Mireasa sezonul 11. Robert a intervenit telefonic după ce părinții Lilianei au spus că vorbește urât despre ea

”Sunt foarte bine. Mi-am dorit să intervin în live pentru că astăzi am văzut un material la Mireasa și mi-au fost aduse niște acuzații de părinții Lilianei. Au spus părinții Lilianei că eu vorbesc urât pe rețelele de socializare și am o întrebare pentru Liliana, unde a văzut asta? Pentru că ea spune mereu că le știe pe toate și dacă are vreo dovadă.”, a zis Robert.

”Nu știu că nu am văzut nimic, decât ce au spus ei, ei au văzut, eu habar nu am. Nu știu despre ce vorbesc.”, a răspuns Liliana, care a admis că a primit o propoziție despre ce ar face Robert în afara casei Mireasa. Ea a explicat: ”Am primit o scrisoare de la susținători. E de la o fată anume, fix așa și scrie ”La o întâlnire cu băieții, sunt subiect de discuție”. Atât. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Am spus treaba asta după story-ul pe care l-ai făcut și tu duminică pentru că eram sigură că o să înțelegi ca restul, că eu aș avea ceva cu Teo.”

Robert a replicat: ”Vreau să o asigur pe Liliana că nu este adevărat că eu am vorbit urât despre ea. Mi-aș dori ca familia ei să înceteze să-mi mai aducă acuzații false. Să ne respectăm pentru că a fost o relație cum a fost, bună sau rea, între noi. Eu am respect față de ea și știm foarte bine că părinții Lilianei m-au jignit și eu totuși am fost lângă Liliana și nu am avut nimic rău de spus despre părinții ei”.

Spre finalul conversației, Robert a fost întrebat ce simte pentru Liliana și a refuzat să răspundă.

