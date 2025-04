La Mireasa Capriciile Iubirii, a fost citită scrisoarea lui Robert pentru Liliana. Băiatul îi face reproșuri.

Liliana a primit scrisoarea mult așteptată de la Robert, dar rândurile nu i-au adus zâmbetul pe buze. Iată ce i-a scris fostul iubit:

Mireasa sezonul 11. Robert i-a scris Lilianei o scrisoare în care se arată dezamăgit. Ce i-a zis despre Teo

”Buna, Liliana

Eu sunt bine, am ajuns la Iași, am petrecut Paștele cu familia și m-am relaxat, dar mi-am făcut timp să mă și uit la tine pe Aplay. Stând pe rețelele de socializare, am dat de ultimele tale mesaje la Aplay, unde ai spus că o lună și jumătate tu ți-ai coborât standardele, la ce te refereai? Mie de ce nu mi-ai spus treaba asta în față? Practic te-ai dus la cameră să mă înjosești, iar în celălalt mesaj îi asigurai pe părinții tăi că nu te vei împăca cu mine. Când ai fost reală?”, își începe Robert mesajul.

Fostul iubit al Lilianei a continuat: ”Astăzi am urmărit Mireasa din culise unde ai zis că eu aș fi un băiat matur, dar acum două zile, dacă nu mă înșel, am surprins o discuție pe AntenaPlay cu dna Carla, unde spuneai că sunt imatur. Când ai fost sinceră? (...) Tot spui că aștepti scrisoare de la mine, dar tu nu ai mers nici măcar o dată la Antena Play, măcar să-mi spi ”Paște fericit”, eu nu am avut cum să îți trimit scrisoare sâmbătă pentru că nu se primesc scrisori în weekend și știi asta. Ca răsplată, ai stat cu Teo toată ziua și tu spui că fără niciun interes, asta să o crezi doar tu. Sunt supărat și dezamăgit de acțiunile tale”.

Vezi mai multe detalii în materialul video de mai sus.

