Mireasa sezonul 11. Scandal de proporții între Liviu și Adrian. De ce s-au certat și ce și-au spus

În emisia live de Mireasa de pe 24 aprilie 2025 au fost difuzate imagini cu cearta dintre Liviu și Adrian.

Scandal fără precedent cu limbaj greu de reprodus între Liviu și Adrian! Iubitul Emmei era nemulțumit de faptul că Edera stă la petreceri lângă artist, spunând că vrea să fie în centrul atenției.

„Nu vorbești tu de mama!”. Scandal de proporții între Liviu și Adrian. De ce s-au certat și ce și-au spus: „Când ai fost în cursa de eliminare ți-ai ținut pliscul”

Liviu: Nu se atacă cei de la producție, și te ataci tu.

Adrian: Edera e o copilă

Liviu: Te-ai găsit tu că ești fostul ei și probabil ești frustrat!

Adrian: Eu bărbat în toată firea să stau cu o copilă?

Liviu: În prima săptămână doar de Edera vorbeai! Când ai fost în cursa de eliminare ți-ai ținut pliscul. Ai avut tu respect pentru cineva din emisiune? N-ai repsect nici față de maică-ta că țipeai tu!

Adrian: E prima și ultima oară când tu vorbești de familia mea!

Liviu: Nu mai vorbi de sus cu mine.

Adrian: Eu n-am zis nimic de părinții tăi! Nu vorbești tu de mama!

Liviu: Nu am jignit-o pe mama ta! Am zis de tine, nu am zis de maică-ta! Nu mai urla!

Adrian: Să vorbești strict de mine!

Liviu: De tine vorbeam!

Adrian: Nu vorbești tu de mama! Cine s-a găsit să vorbească de familia mea! De ce îți permiți tu să deschizi subiectul?

Liviu: Am zis de comportamentul tău față de mama ta, n-am zis nimic de familie! E o părere, vere!

„Ideea e că eu i-am zis lui Adrian să nu-și mai dea cu părerea despre relația noastră pentru că ne înțeapă. Am încercat să vorbesc frumos cu el, iar el a continuat”, a spus Liviu.

„Doar mi-am dat cu părerea că Edera l-a tras pe Liviu în mijloc. Nu puteam să simt energia pe care mi-o transmitea artistul. Mă deranja pe mine!”, a spus Adrian în live.

„Tu ai avut o strategie și ai lăsat ciocul mic în cursa de eliminare?”, întrebat Simona Gherghe.

„N-a avut absolut nicio legătură”, a spus Adrian.

Domna Mariana a spus că nu i s-a părut un atac la familia ei ce a spus Liviu.

În casa fetelor s-a auzit conflictul, iar Edera a spus că ea crede că Adrian a spus ceva despre ea, iar Liviu s-a enervat pentru că a zis că nu va mai permite. Mama lui Adrian s-a supărat pe Edera și nu a mai dorit să vobească cu ea.

„De fiecare dată Adrian e acuzat că el a venit pus pe ceartă. M-am săturat!”, a spus doamna Mariana plângând, precizând că a fost deranjată de atitudinea Ederei.

„Erați ca doi golani care știu să înjure! Toată lumea știe să înjure, dar nu e despre a-ți etala colecția de înjurături”, le-a spus Simona Gherghe care i-a rugat să se evite reciproc, iar pe Adrian să nu mai vorbească despre Edera.

