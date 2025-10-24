Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 24 octombrie 2025

În Gala de vineri, 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 24 octombrie 2025 | Antena 1

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 24 octombrie 2025, Andreea Frățilă, cea care i-a ținut locul moderatoarei Simona Gherghe, a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână plină pentru concurenții din casa Mireasa. Două fete și doi băieți noi au intrat în competiție și au venit cu forțe proaspete. Însă emoții au fost și pentru cei care se află în casă încă de la început. Sorin a primit o vizită din partea familei, iar mama Dianei a venit să îi fie alături pentru o perioadă mai lungă de timp, după incertitudinile prin care a trecut aceasta. De asemenea, Nicoleta a pus capăt cunoașterii cu Ionuț, deși părea că lucrurile merg foarte bine între ei.

Pe de altă parte, Virigl și Cosmin, protagoniștii cursei de eliminare, s-au aflat în situații surprinzătoare. În timp ce așteptau rezultatul cursei, Ale a spus că și-ar dori să îl cunoască mai bine pe Virgil, în timp ce Cosmin a făcut un gest romantic pentru Loredana, chiar în emisia live.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 24 octombrie 2025

Articolul continuă după reclamă

În ediția Gală Mireasa din 24 octombrie 2025, Simona Gherghe a fost înlocuită de Andreea Frățilă, gazda emisiunii Mireasa. Direct din culise. Aceasta a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în gala din 24 octombrie 2025!

TOP 3 FETE

1. Ștefania

2. Diana

3. Loredana

TOP 3 BĂIEȚI

1. Sorin

2. Liviu

3. Alex

MAMA SĂPTĂMÂNII este doamna doamna Liliana. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.