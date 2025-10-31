Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie 2025

Antena Căutare
În Gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Publicat: Vineri, 31 Octombrie 2025, 16:55
Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână plină de evenimente la Mireasa! Venirea noilor concurenți a tulburat spiritele în casă și au ieșit la iveală detalii din trecutul lor pe care poate și le-ar fi dorit ascunse. Iolanda a dezvăluit că ea și Liviu a avut o aventură care a ținut câteva luni și a oferit detalii picante.

De asemenea Jocul Afroditei l-a pus pe jar pe băiat care este extrem dee apropiat de Emily în prezent. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa pentru a-i fi altături și a-i oferi sfaturi prețioase de care poate depinde viitorul lui.

În plus, o nouă cunoaștere a fost declarată! După o serie de gesturi tandre, Loredana și Cosmin s-au declarat într-o cunoaștere, însă pe parcusul săptămânii, fata i-a reproșat că nu face destul de mulți pași spre ea. La rândul lor, Nicoleta și Ionuț au pus capăt oricăror apropieri dintre ei.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 31 octombrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii după o săptămână plină de situații neprevăzute.

TOP 3 FETE

1. Diana

2. Ștefania

3. Loredana

TOP 3 BĂIEȚI

1. Sorin

2. Liviu

3. Alex

MAMA SĂPTĂMÂNII este doamna doamna Cristiana. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.









