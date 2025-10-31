Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31 octombrie 2025

În Gala de vineri, 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

A fost o săptămână plină de evenimente la Mireasa! Venirea noilor concurenți a tulburat spiritele în casă și au ieșit la iveală detalii din trecutul lor pe care poate și le-ar fi dorit ascunse. Iolanda a dezvăluit că ea și Liviu a avut o aventură care a ținut câteva luni și a oferit detalii picante.

De asemenea Jocul Afroditei l-a pus pe jar pe băiat care este extrem dee apropiat de Emily în prezent. Mama lui Liviu a venit de urgență în casa Mireasa pentru a-i fi altături și a-i oferi sfaturi prețioase de care poate depinde viitorul lui.

În plus, o nouă cunoaștere a fost declarată! După o serie de gesturi tandre, Loredana și Cosmin s-au declarat într-o cunoaștere, însă pe parcusul săptămânii, fata i-a reproșat că nu face destul de mulți pași spre ea. La rândul lor, Nicoleta și Ionuț au pus capăt oricăror apropieri dintre ei.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 31 octombrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 31 octombrie 2025, Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii după o săptămână plină de situații neprevăzute.

TOP 3 FETE

1. Diana

2. Ștefania

3. Loredana

TOP 3 BĂIEȚI

1. Sorin

2. Liviu

3. Alex

MAMA SĂPTĂMÂNII este doamna doamna Cristiana. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

