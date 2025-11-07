Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 7 noiembrie 2025

În Gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.

În Gala de vineri, 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii | Antena 1

Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare. În ediția Mireasa din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat.

Emoțiile puternice nu au lipsit nici în această săptămână din casa Mireasa. Cele două „tabere” au ajuns, din nou, la cuțite, iar tensiunile au adus noi discuții în care fetele și-au aruncat cuvinte dure. Jocul Afroditei s-a încheiat, iar Emily a luat decizia de a părăsi emisiunea la finalul tesului de 12 zile, în ciuda sentimentelor puternice pe care ea și Liviu le-au dezvoltat.

Pe de altă parte dezvăluiri bombă au șocat concurenții. După ce cunoașterea dintre Cosmin și Loredana s-a încheiat, băiatul a recunoscut că o place pe Ale, însă fosta apropiere a ei de bunul lui prieten Virgil, l-a făcut să încerce să ascundă ceea ce simte. În același timp, Sorin a recunoscut că își dorește o relație cu Diana, deși familiile lor i-au sfătuit să se distanțeze.

Un nou concurent a intrat în emisiune extrem de hotărât. Încă de la început, el a spus că o place pe Ștefania, iar în seara cinei, cei doi chiar au dansat împreună.

Articolul continuă după reclamă

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 7 noiembrie 2025

În ediția Gală Mireasa din 7 noiembrie 2025, Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii după o săptămână încărcată de emoții, dar și tensiuni.

TOP 3 FETE

1. Ștefania

2. Diana

3. Loredana

TOP 3 BĂIEȚI

1. Sorin

2. Alex

3. Liviu

MAMA SĂPTĂMÂNII este doamna doamna Cristiana. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.