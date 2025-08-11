În emisiunea Mireasa de luni, 11 august 2025, a fost difuzat un material cu o încălcare de regulament.

Cum se știe, concurenților le este interzis să vorbească despre nominalizări pentru a evita stabilirea unor strategii.

Mireasa sezonul 12. Mai multe fete au încălcat regulamentul. Ce a anunțat Mirela Vaida în emisia din 11 august 2025

Însă concurenții sezonului 12 Mireasa încă se acomodează cu regulile din casa Mireasa. Pe terasă, Diana și Costina au vorbit despre nominalizări, deși acest lucru este interzis. Ambele foto s-au pus de acord cu primele voturi. În casa fetelor ei ar numi-o pe Alina, iar din casa băieților, Diana l-ar vota pe Sorin.

Nu sunt singurele care au vorbit despre acest subiect interzis. Alina și Ștefania au purtat o conversație despre același lucru, iar în emisia live, prima a recunoscut că ar nominaliza-o pe Costina pentru eliminare.

Moderatoarea Mirela Vaida le-a atenționat pe concurente că discuțiile despre nominalizări sunt interzise. Aceasta nu a dat nicio pedeapsă și a menționat că materialul a fost difuzat doar pentru a fi un exemplu de ”așa NU”. De asemenea, i-a rugat pe concurenți să nu mai discute despre acest subiect.

