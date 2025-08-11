Liviu a fost surprins să o găsească pe Diana în spatele lui, la alinierea care a avut loc în Gala de vineri la Mireasa sezonul 12. Acesta a spus că nu se aștepta ca fata să dorească un date cu el, după ce prima lor întâlnire nu a decurs prea bine.

După prima lor întâlnire, Diana și Liviu au fost ”la cuțite”, fata criticându-l pentru că nu a fost mai implicat. Ea a comentat atitudinea lui și a dat de înțeles că nu e potrivit pentru o relație.

Supriza a venit în Gala de vineri, prima din sezonul 12, când Diana s-a așezat în spatele lui Liviu. La Mireasa, Capriciile Iubirii, ea a explicat de ce a dorit un nou date, după ce l-a criticat aspru și chiar jignit.

Mireasa sezonul 12. Cum comentează Liviu decizia Dianei de a se așeza în spatele lui la aliniere. Cei doi vor avea un date

”Eram 50-50. Da, într-adevăr, chiar voiam un date cu ea pentru a clarifica sau, mă rog, să discutăm despre cele întâmplate”, a zis Liviu la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Întrebată de ce a ales să se așeze în spatele lui Liviu, cu toate că nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa lui, Diana a declarat: ”În primul rând, am suspectat aseară de la cine a venit clătita... că băieții ne-au trimis niște clătite, și din câte am înțeles, Liviu a rugat doamnele să nu spună că e din partea lui, că probabil știa că o să refuz. Probabil da, aș fi refuzat-o. Dar a fost inteligent și a zis să nu zică numele. Am zis să fac și eu un pas, că la următorul date avem ceva de discutat. Poate îi pregătesc ceva mai bun (n.r. dectât o clătită). E vorba că trebuie să clarificăm anumite lucruri, că săracul nici nu a intrat în casă și i-au sărit toate femeile în cap”.

Liviu a adăugat că s-a judecat o carte după copertă.

