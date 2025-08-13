Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Loredanei. Muncește de la 16 ani și a fost victima abuzului în ultima relație

Loredana de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață în fața colegilor de competiție.

Loredana de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață în fața colegilor de competiție. | Antena 1

Descoperă ce detalii a dat despe trecutul său și ce a marcat-o din punct de vedere emoțional.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Loredanei. A fost victima abuzului în ultima relație

Loredana are 25 de ani și locuiește în Timișoara. Nu are studii superioare, a preferat să muncească. O face de la 16 ani și a muncit inclusiv în străinătate, într-o fabrică din Germania.

Concurenta sezonului 12 Mireasa a avut două relații. Prima a început în adolescență și a durat 3 ani jumîtate.

A doua a fost frumoasă, dar s-au despărțit din lipsa de comunicare, plus multe altele. Au fost împreună 1 an și 7 luni. Crede că era atât de prinsă în relația trecută, încât uitase să se pună pe locul 1 și nu se mai ocupa de ea. Tot ce făcea era să muncească, să gătească și să facă curățenie. Partenerul de atunci era violent, abuziv, și s-au despărțit după o ceartă. În prezent, acesta are o altă relație.

Loredana are încă 3 frați, o respectă foarte mult pe mama sa, care spune că s-a sacrificat pentru puii ei, în absența tatălui. Cel mai bine se înțelege cu sora, cu care a și locuit mai mult.

Cel mai greu moment din viața ei a fost când mama a suferit un accident de mașină, pe trecerea de pietoni. Două luni a avut femeia nevoie de îngrijiri medicale.

Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a lui Emily. A crescut fără tata și a fost imobilizată la pat în urma unui accident

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.