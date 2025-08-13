Antena Căutare
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Loredanei. Muncește de la 16 ani și a fost victima abuzului în ultima relație

Loredana de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață în fața colegilor de competiție.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 16:15
Loredana de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață în fața colegilor de competiție.

Descoperă ce detalii a dat despe trecutul său și ce a marcat-o din punct de vedere emoțional.

Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Loredanei. A fost victima abuzului în ultima relație

Loredana are 25 de ani și locuiește în Timișoara. Nu are studii superioare, a preferat să muncească. O face de la 16 ani și a muncit inclusiv în străinătate, într-o fabrică din Germania.

Concurenta sezonului 12 Mireasa a avut două relații. Prima a început în adolescență și a durat 3 ani jumîtate.

A doua a fost frumoasă, dar s-au despărțit din lipsa de comunicare, plus multe altele. Au fost împreună 1 an și 7 luni. Crede că era atât de prinsă în relația trecută, încât uitase să se pună pe locul 1 și nu se mai ocupa de ea. Tot ce făcea era să muncească, să gătească și să facă curățenie. Partenerul de atunci era violent, abuziv, și s-au despărțit după o ceartă. În prezent, acesta are o altă relație.

Loredana are încă 3 frați, o respectă foarte mult pe mama sa, care spune că s-a sacrificat pentru puii ei, în absența tatălui. Cel mai bine se înțelege cu sora, cu care a și locuit mai mult.

Cel mai greu moment din viața ei a fost când mama a suferit un accident de mașină, pe trecerea de pietoni. Două luni a avut femeia nevoie de îngrijiri medicale.

