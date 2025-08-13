Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a lui Emily. A crescut fără tata și a fost imobilizată la pat în urma unui accident

Emily de la Mireasa și-a spus povestea de viață în fața concurenților. Iată ce a dezvăluit despre trecutul său.

Emily are 25 de ani și a încercat să lucreze în domeniul înfrumusețării, dar nu s-a regăsit și a decis să apuce pe alte căi. De mică spune că i-a plăcut să fie cochetă și să aibă grijă de ea, ba chiar a fost model. Practică ocazional acest job și în prezent.

De-a lungul timpului, a avut mai multe meserii. După ce a fost frizer, a făcut consultanță financiară, ulterior și-a încercat norocul în vânzări. A sfârșit prin a fi ospătăriță.

Părinții lui Emily s-au despărțit înainte ca ea să se nască. A fost crescută de mama, pe tata l-a întâlnit o singură dată. A ținut legătura cu el o vreme, dar momentan nu mai vorbesc. Mama și-a refăcut viața, iar Emily are 2 frați, care îi sunt mereu alături.

Și din partea tatălui are 2 frați, a cunoscut doar unul dintre ei prin poze și video, ține legătura cu soția tatălui biologic.

Cea mai importantă relație a lui Emily a durat 5 ani, a început când avea 19 ani. Spune că s-a terminat din cauza certurilor dese, provocate de caracterele lor dominante. Au decis de comun acord să se separe. A mai avut alte relații, una de un an jumătate.

”Am stat 2 luni la pat. Am căzut de la 7 metri înălțime, mi-am rupt încheietura, zona pelvică și glezna. S-a întâmplat în relația de 5 ani, spre final. Mulțumesc lui Dumnezeu sunt bine.”, a zis Emily despre accidentul de acum 3 ani.

Concurenta a precizat că a fost vorba despre un accident. Vezi mai multe detalii în clipul video de mai sus.

