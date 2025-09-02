Mireasa sezonul 12. Reacția Laviniei când Kiprianos a vrut să îi ofere un ”pupic din partea lui Adin”

Antena Căutare
Kiprianos a petrecut seara în casa fetelor. După ce a răspuns la întrebările lor, s-au distrat în jacuzzi.

Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 16:01 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 16:46

Acolo, Kiprianos a tachinat-o pe Lavinia. I-a spus că Adin i-a transmis să o pupe din partea ei și a așteptat reacția concurentei.

Kiprianos: Lavinia, Adin mi-a zis să îți dau un pupic din partea lui!
Lavinia: Și vrei să mă pupi? Dar cum ți0a zis să mi-l dai? Da? Ți-a zis: ”Pup-o pe Lavinia din partea mea?”. Nu: ”Dă-i un pupic din partea mea!
Kiprianos: Da
Lavinia: Ce ”da”?
Kiprianos: Nu știu, cum vrei tu.
Mai târziu:

Kiprianos: Pe mână. Să te pup pe mână. Pe mână e ok, nu?
Lavinia: M-am rușinat.
Kiprianos: Mi-a zis să te pup și pe obraz.
Lavinia: Nu cred pe obraz.
Kiprianos: Nu vrei?
Lavinia: Nu vreau.
Kiprianos: De ce, că vede el?
Lavinia: Accept doar de la o singură persoană să mă pupe pe obraz.

”A reacționat foarte bine, nu știu ce priviri a văzut el, priviri romantice, nu știu cum s-a exprimat el. Cică Lavinia i-a dat niște priviri wow”, a comentat Adin.

Kiprianos a considerat că a fost privit ”aparte” de către Lavinia și Emily.

