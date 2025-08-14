Mireasa sezonul 12. Unul dintre concurenți are o poveste tulburătoare. A crescut în orfelinat, iar apoi a dormit pe străzi

Alexandru de la Mireasa sezonul 12 are în spate o poveste tulburătoare. Consideră că a fost un copil nedorit, neglijat, care ulterior a fost luat în plasament de bunicii parterni.

Însă acolo nu s-a simțit dorit și a decis să fugă de acasă. În urma ”aventurii” inconștiente, a fost instituționalizat. După doi ani într-o casă de copii, a plecat, iar viața nu i-a devenit mai ușoară. O iarnă a dormit într-o casă părăsită, alături de alți copii fără familii.

”Am fost crescut de bunica mea de la 6 ani până la 13 ani jumătate, 14 aproape, iar de la 14 ani am fost la casa de copii. De la 16 ani m-am descurcat singur. Am pornit de la 0, am dormit și pe străzi, bine, nu foarte mult... o iarnă. ”, a povestit Alexandru. Dormea cu alți băieți de la casa de copii, într-o casă părăsită din oraș.

Întrebat de părinții lui, Alexandru a răspuns: ”Mama, din câte am înțeles, nu m-a vrut și după ce m-a născut, nu i-a păsat așa de mine. M-a crescut o vecină mai mult, gen mă lăsa acolo, neschimbat, plângând și m-a crescut o vecină. Am căutat-o pe femeia aia, vara asta, dar am înțeles că a murit de ceva timp. Tata, bețiv, nu i-a păsat, nu l-a interesat, îl interesa alcoolul”.

Concurentul i-a mai mărturisit lui Sorin că a suferit de depresie la 14 ani și ”încă se văd semnele”, arătând spre mâna stângă, unde are mai multe tăieturi.

