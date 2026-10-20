Mireasa, sezonul 14. Patrick și Simina, ultimele declarații înainte de plecare. Ce și-au spus cei doi concurenți

Simina și Patrick au devenit oficial un cuplu la Mireasa, după un sărut în fața concurenților. Cei doi au părăsit competiția împreună, iar momentul despărțirii a fost unul emoționant.

Simina și Patrick au anunțat în ediția de ieri de la Mireasa că formează oficial un cuplu, după ce s-au sărutat în fața celorlalți concurenți. Fericiți și împăcați cu decizia luată, cei doi au confirmat că își doresc să își continue povestea de iubire și în afara competiției. Astăzi, Andreea Frățilă și ceilalți participanți și-au luat rămas-bun de la ei, după ce au părăsit casa Mireasa împreună.

Simina și Patrick au devenit oficial un cuplu la Mireasa

Relația dintre Simina și Patrick a ajuns într-un nou punct, după ce cei doi au decis să își asume sentimentele și să formeze oficial un cuplu. Momentul a fost unul special, mai ales că aceștia s-au sărutat în fața concurenților, gest care a confirmat apropierea dintre ei.

După acest pas important, Andreea Frățilă a vrut să afle dacă cei doi sunt pregătiți să își oficializeze relația în cadrul emisiunii. Fără să stea pe gânduri, Simina și Patrick au răspuns afirmativ, demonstrând că sunt hotărâți să meargă mai departe împreună.

Decizia lor a venit într-un moment încărcat de emoție, iar fericirea celor doi a fost evidentă. Pentru Simina și Patrick, asumarea relației reprezintă începutul unui nou capitol, în care vor avea ocazia să își construiască povestea de iubire dincolo de provocările din casa Mireasa.

Simina și Patrick au părăsit competiția împreună

În ediția de astăzi, atmosfera a fost una emoționantă, după ce Andreea Frățilă și ceilalți concurenți și-au luat rămas-bun de la Simina și Patrick. Cei doi au părăsit competiția în calitate de cuplu, hotărâți să își continue relația în afara casei.

Plecarea lor marchează un moment important în parcursul celor doi la Mireasa. După toate interacțiunile și momentele petrecute împreună, Simina și Patrick au ales să dea o șansă relației lor și să vadă cum vor evolua lucrurile departe de camerele de filmat.

„A fost o experiență care se sfârșește cu bine. Vă mulțumim tare mult că ați venit la Mireasa! O să vă mai așteptăm la Capricii. Acum o să vă invit să mergeți în casa băieților, pentru că știți cum e în viață: unii vin, alții pleacă. Așadar, vă mulțumim tare mult că ați venit pe la Mireasa. Dragilor, să auzim numai de bine! Poate poze de la cununie, poate, cine știe, vreo sarcină. Vă mulțumim tare mult!”, a spus Andreea Frățilă, în timp ce concurenții părăseau platoul în aplauzele colegilor lor.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.