Chef Orlando Zaharia a dezvăluit câte inele poartă și ce semnificație au acestea. Unul dintre ele are legătură cu credința, iar celălalt poartă blazonul familiei sale.

Ce semnificație au inelele pe care chef Orlando Zaharia le poartă pe degete | Antena 1

Irina Fodor a fost curioasă să afle câte inele poartă chef Orlando Zaharia și ce reprezintă fiecare dintre ele. Juratul de la Chefi la cuțite a explicat povestea celor două bijuterii și a dezvăluit de ce una dintre ele are o însemnătate specială pentru el.

Ce semnificație au inelele pe care chef Orlando Zaharia le poartă pe degete. Juratul de la Chefi la cuțite a explicat

Chef Orlando Zaharia a vorbit despre un detaliu mai puțin cunoscut din viața sa. Juratul de la Chefi la cuțite a dezvăluit câte inele poartă de obicei și ce semnificație are fiecare bijuterie. Una dintre ele are legătură cu credința sa, în timp ce cealaltă este legată de familia lui.

Momentul a avut loc în timpul unei discuții cu Irina Fodor. Prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite a fost curioasă să afle câte inele poartă chef Orlando Zaharia și l-a întrebat direct despre acest obicei.

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De ce poartă chef Orlando Zaharia două inele

Juratul a explicat că poartă două inele, fiecare având o însemnătate aparte pentru el. Primul este un inel cu o cruce, pe care îl poartă pentru că îi oferă putere și îi amintește de credința sa.

Chef Orlando Zaharia a mărturisit că este un om religios și că acest simbol are un rol important în viața lui.

„Două inele, mă. Pe degetul acesta port un inel cu o cruce, care îmi dă mie așa, putere. Eu sunt un om foarte religios și îmi place să-l țin aici”, a explicat juratul de la Chefi la cuțite.

Ce simbolizează al doilea inel al juratului de la Chefi la cuțite

Cel de-al doilea inel are o semnificație legată de familia sa. Bijuteria are forma unui cap de leu, iar pe spate este inscripționat blazonul familiei.

Orlando Zaharia a explicat că acest inel este diferit de primul, dar are și el o valoare sentimentală importantă.

„Iar pe mâna asta am un cap de leu, un cap de leu care are pe spate un blazon al familiei”, a povestit chef Orlando Zaharia.

Astfel, cele două inele pe care juratul de la Chefi la cuțite le poartă în mod obișnuit nu sunt doar accesorii. Unul îi amintește de credință, iar celălalt reprezintă legătura cu familia și istoria acesteia.

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