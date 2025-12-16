Miressa, sezon 12. Diana a ridicat mâna la finalul emisiei live, când Simona Gherghe închidea emisiunea. Ce a precizat fata

Antena Căutare
Când Simona Gherghe dorea să încheie emisia live de pe 16 decembrie de Mireasa, Diana a ridicat mâna și a cerut să facă o precizare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 17:37 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 17:43

Emily a spus că în discuțiile purtate de ea cu Marinescu în luna octombrie, tânărul a vorbit și despre Diana. Logodnica lui Liviu a spus că știe din anumite surse că Diana nu ar fi la fel ca în emisiune și în viața reală. Apoi a spus că Marinescu i-a spus mai multe lucruri despre Diana.

Întrebată de unde îl cunoaște pe Mariescu, Diana a precizat că au făcut parte din aceeași emisiune, Survivor și și-a amintit că taberele lor au fost în conflict, însă nu a purtat discuții personale cu el. La finalul emisiei live de pe 16 decembrie 2025, Diana a ridicat mâna și a ținut să spună că și-a amintit în pauză că a fost într-un grup comun cu foștii concurenți și că l-a întrebat despre Mireasa, știind că el a fost concurent în sezonul 9.

„Doamna Simona, m-ați întrebat de Marinescu și mi-am amintit în pauză: M-ați întrebat dacă am discutat după emisiune cu el. Mi-am amintit că noi toți foștii concurenți am avut un grup comun și acolo s-a mai discutat. Și singura chestie pe care mi-o amintesc, în luna mai cred, l-am întrebat de Mireasa. Și atât. Ca să nu se zică…”, a spus Diana la finalul emisiei live de pe 16 decembrie 2025.

Marinescu va fi prezent la Capricii, iar Diana va putea discuta cu el.

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Sezonul 12 a început pe 4 august cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale. Sezonul se încheie pe 19 decembrie.

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Comentarii


