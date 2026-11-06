O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce concurenții au votat din nou! Cine riscă să plece din competiție

În ediția precedentă, concurenții din casa Mireasa au primit șansa de a decide soarta lui Alberto. Apoi, în gala din 6 noiembrie 2026, aceștia au votat din nou. Unii și-au menținut votul, alții l-au schimbat. Descoperă în rândurile de mai jos cine a intrat într-o cursă de eliminare.
O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce concurenții au votat din nou, în gala din 6 noiembrie 2026! Cine riscă să plece din competiție
Anne l-a nominalizat pe Beleuț: „Nu îi văd sensul și nu cred că este cineva pentr el în casă și atât”
Anastasia l-a nominalizat pe Alberto: „Doar din cauza comportamentului”
Veronica și-a schimbat votul și l-a ales pe Belu: „Nu îl văd îndeajuns pregătit de o căsătorie. Dar nu am nimic cu el”
Alexandra votează pe Alberto: „Din cauza comportamentului
Paula l-a nominalizat pe Valentin: „A devenit foarte vocal în ultimul timp”
Doamna Flori a votat pe Andrei Beleuț: „Dacă el mă vrea pe făraș, atunci îi întors favoarea. Nu ai pe nimeni cu care să formezi o cunoaștere”
Adrian votează pe Alberto: „Pentru comportament”
Claudio l-a ales pe Andrei Beleuț: „Emisiunea e despre iubire și el nu are preferințe pentru vreo fată. Belu e băiat bun și m-am înțeles cu el”
Andrei Beleuț l-a nominalizat pe Alberto: „Taxez grav injuriile și comportamentul agresiv”
Irina l-a nominalizat pe Beleuț: „Nu îi văd rostul în casă, decât că își dă cu părerea”
Maria l-a ales pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Claudia l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului. Nu cred că o să se schimbe”
Ștefania l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Alberto l-a nominalizat pe Andrei Beleuț: „Nu știe decât să se certe cu doamna Flori, nu avem nevoie de avocați”
Radu l-a ales pe Alberto: „Ieșirile lui nu mi s-a părut că denotă respect”
Valentin l-a ales pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Doamna Elena l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Doamna Carmen l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Doamna Elia l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”
Belu l-a ales pe Alberto: „Consider că o să își revizuiască el comportamentul. O să treacă peste acest moment”
Așadar, cel care a intrat la cursa de eliminare este Alberto. Așa cum era de așteptat, aceste voturi nu au fost lipsite de reacții și de replici acide.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 6 noiembrie 2026...