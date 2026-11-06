O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce concurenții au votat din nou! Cine riscă să plece din competiție

Concurenții au votat din nou în gala Mireasa din 6 noiembrie 2026. Descoperă ce concurent a intrat într-o cursă de eliminare.

În ediția precedentă, concurenții din casa Mireasa au primit șansa de a decide soarta lui Alberto. Apoi, în gala din 6 noiembrie 2026, aceștia au votat din nou. Unii și-au menținut votul, alții l-au schimbat. Descoperă în rândurile de mai jos cine a intrat într-o cursă de eliminare.

O nouă cursă de eliminare în casa Mireasa, după ce concurenții au votat din nou, în gala din 6 noiembrie 2026! Cine riscă să plece din competiție

Anne l-a nominalizat pe Beleuț: „Nu îi văd sensul și nu cred că este cineva pentr el în casă și atât”

Anastasia l-a nominalizat pe Alberto: „Doar din cauza comportamentului”

Veronica și-a schimbat votul și l-a ales pe Belu: „Nu îl văd îndeajuns pregătit de o căsătorie. Dar nu am nimic cu el”

Alexandra votează pe Alberto: „Din cauza comportamentului

Paula l-a nominalizat pe Valentin: „A devenit foarte vocal în ultimul timp”

Doamna Flori a votat pe Andrei Beleuț: „Dacă el mă vrea pe făraș, atunci îi întors favoarea. Nu ai pe nimeni cu care să formezi o cunoaștere”

Adrian votează pe Alberto: „Pentru comportament”

Claudio l-a ales pe Andrei Beleuț: „Emisiunea e despre iubire și el nu are preferințe pentru vreo fată. Belu e băiat bun și m-am înțeles cu el”

Andrei Beleuț l-a nominalizat pe Alberto: „Taxez grav injuriile și comportamentul agresiv”

Irina l-a nominalizat pe Beleuț: „Nu îi văd rostul în casă, decât că își dă cu părerea”

Maria l-a ales pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Claudia l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului. Nu cred că o să se schimbe”

Ștefania l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Alberto l-a nominalizat pe Andrei Beleuț: „Nu știe decât să se certe cu doamna Flori, nu avem nevoie de avocați”

Radu l-a ales pe Alberto: „Ieșirile lui nu mi s-a părut că denotă respect”

Valentin l-a ales pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Doamna Elena l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Doamna Carmen l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Doamna Elia l-a nominalizat pe Alberto: „Din cauza comportamentului”

Belu l-a ales pe Alberto: „Consider că o să își revizuiască el comportamentul. O să treacă peste acest moment”

Așadar, cel care a intrat la cursa de eliminare este Alberto. Așa cum era de așteptat, aceste voturi nu au fost lipsite de reacții și de replici acide.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.