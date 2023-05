Răspunsul Mirunei, după ce Sabrina a spus că a vorbit cu ea înainte de a intra în casa Mireasa și a șters conversația

Sabrina, concurenta sezonului 7 Mireasa, a fost întrebată la cel mai recent task din casa Mireasa dacă a avut o conversație cu fosta câștigătoare a sezonului 6. Tânăra a precizat că a recunoscut și la casting că a dorit să o întrebe pe Miruna despre chestiunile organizatorice. Sabrina a povestit că înainte de a intra în competiția Mireasa i-a scris Mirunei pentru a-i spune că vrea și ea să participe și a rugat-o să-i dea câteva detalii, cum ar fi când li se iau telefoanele. Iubita lui Dima a spus că a șters acea conversație, întrucât ea nu obișnuiește să țină conversații în telefon.

Cum a răspuns Miruna, fost câștigătoare a sezonului 6 Mireasa, după ce Sabrina a spus că a purtat un dialog cu ea și a șters conversația

Miruna a ținut să precizeze, pe contul ei de Instagram, că Sabrina nu a mințit în privința conversației lor.

„Trebuie să jure omul să nu mai comentați toți din vârful patului că nu credeți. Lăsați scenariile, pentru că Sabrina chiar a fost corectă și sinceră cu ce a declarat că am vorbit! Și chiar nu avea nevoie de strategii! Bravo ei că are un cuplu frumos și că și-a găsit pe cneva potrivit ei! Voturile și premiul ăla sunt egal cu zero dacă nu ești cu cine trebuie”, a scris Miruna, fosta câștigătoare a sezonului 6, pe contul ei de Instagram.

