Irina a primit de la Ronaldo un mesaj prin care a anunțat-o ce decizie a luat cu privire la întoarcerea sa în casa Mireasa. Descoperă mai multe detalii din ediția din 6 noiembrie 2026 a show-ului.

În ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa, Irina a fost anunțată că a primit un mesaj neașteptat de la iubitul ei, Ronaldo. Descoperă în rândurile de mai jos ce a spus concurentul, dar și de ce au curs lacrimi în show.

Ronaldo, mesajul ce a adus lacrimi! A anunțat-o pe Irina ce decizie a luat cu privire la întorcerea sa la Mireasa, ediția din 6 noiembrie 2026

Ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa a venit cu o veste dureroasă pentru Irina, căci Ronaldo a anunțat-o faptul că nu mai dorește să revină în casă. Acesta i-a explicat că nu se simte deloc bine și că nu doar el, ci întreaga sa familie resimte oboseala și tristețea. Ronaldo i-a transmis Irinei faptul că îi e dor de ea și că se gândește mereu la iubita lui, însă având în vedere situația deloc îmbucurătoare a tatălui său, el decide să nu mai revină în emsiunea Mireasa, ci să stea alături de familie, în aceste momente grele.

Când tânărul a descris în detaliu în ce stare se află bărbatul care i-a dat viață, nu doar Irina a început să plângă, ci și doamna Flori. Numeroși alți concurenți au fost extrem de emoționați de situație.

Tânăra a spus că îi pare rău că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă și că și-ar fi dorit să își trăiască povestea de iubire până în finală, dar doar dacă familia lui era bine. Irina a zis că îl înțelege perfect, mai ales că și ea și-a pierdut recent tatăl și știe cât de dureros poate să fie să îți vezi părintele bolnav.

Irina a mai mărturisit faptul că are toată încredere că Ronaldo e sincer și că o va aștepta afară, dar și că îi va fi extrem de greu fără el în competiție. Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi întregul mesaj transmis de concurent.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.