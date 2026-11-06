În ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au ieșit la iveală planurile făcute de Anne! Concurenta, acuzată de fani că s-ar fi apropiat de Claudio fiindcă este în cursa de eliminare. Ce a avut de zis.

Anne este, de câteva zile, într-o cursă de eliminare, după ce a fost sancționată de Simona Gherghe pentru comportamentul violent pe care l-a avut într-o ceartă cu Veronica. În ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au ieșit la iveală planurile făcute de Anne, după ce a fost acuzată că s-a apropiat de Claudio din cauza fricii de eliminare.

S-au aflat adevăratele planuri făcute de Anne! Concurenta, acuzată că s-a apropiat de Claudio din cauza fricii de eliminare. Ce a zis, la Mireasa. Capriciile iubirii

În ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de filmat au surprins un moment de apropiere dintre Anne și Claudio. Cei doi s-au așezat confortabil pe o canapea și au început să discute mai multe despre ei, despre preferințele lor și despre lucrurile pe care le au în comun, însă în discuție s-au adus și planurile.

Claudio a întrebat-o ce are de gând să facă dacă iese din emisiune, iar aceasta i-a spus că va merge acasă, la Viena, acolo unde îl așteaptă și pe el.

„Te crezi o persoană matură?”, a întrebat Claudio.

„Da, afară sunt genul care rezolvă totul. Îmi place când sunt cu un bărbat să nu îmi folosesc creierul. Dacă mergem în vacanță trebuie să nu mă mai gândesc la nimic. Nu mă întrebi ce vreau să facem, tu trebuie să planifici tot”, a zis tânăra.

În discuții s-au adus și tot felul de planuri pe care cei doi au părut că și le fac, semnc că lucrurile sunt din ce în ce mai serioase între ei.

„Sunteți foarte drăguți împreună. Chiar dacă nu v-ați declarat oficial într-o cunoaștere, pentru noi asta înseamnă”, a zis Raluca Preda, în Live-ul din ediția din 5 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

S-a adus în discuție și faptul că unii dintre fani, dar și unii dintre concurenți, o acuză pe Anne că s-a apropiat de Claudio din interes, ca să nu fie votată spre eliminare.

„Eu nu am simțit așa, ei pot gândi așa. Dacă e să rămână, vedem în continuare. Dacă nu, ne vedem afară”, a fost răspunsul oferit de Claudio.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.