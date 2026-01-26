Surpriză pentru fanii Mireasa. O fostă concurentă din sezonul 11 este însărcinată: „Inimile noastre sunt pline de bucurie”

Antena Căutare
Iulia Aelenei, fosta concurentă a sezonului 11 Mireasa, este însărcinată. Ea și Ionuț, soțul ei, așteaptă un băiețel. Chiar dacă expereința Mireasa nu i-a adus Iuliei jumătatea, i-a adus o prietenă care va fi nașa copilului. Roxana din sezonul 11 Mireasa va fi cea care îi va năși copilul celei care i-a devenit prietenă în casa Mireasa.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 15:40 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 15:49
Iulia Aelenei din sezonul 11 Mireasa urmează să devină mamă | Antena 1

Iulia a transmis pe rețelele sociale că ea și Ionuț urmează să devină părinții unui băiețel extrem de dorit: „Suntem binecuvântați Astăzi am aflat că minunea pe care o așteptăm cu atâta nerăbdare să o ținem în brațe este băiețel. Inimile noastre sunt pline de bucurie, emoție și recunoștință pentru acest moment magic”, a transmis Iulia Aelenei pe contul său de Instagram.

Citește și: Mireasa, sezon 11. Iulia Aelenei a stabilit data nunții. Când se va căsători religios cu alesul inimii ei

Iulia din sezonul 11 Mireasa este însărcinată. Roxana va fi nașa copilului

De multe ori, prietenii de la Mireasa devin familie. Roxana din sezonul 11 Mireasa a acceptat să fie nașa copilului Iuliei.

Iulia a invitat-o pe Roxana să-i boteze copilul printr-o poezie specială.

„Am spus DA înainte să știu. Înainte să știu dacă va fi fetiță sau băiețel. Înainte să existe un „Sunt băiețel”. Înainte de orice. Am spus DA pentru că e ea. Pentru că o iubesc. Pentru că unele legături nu se explică, se simt. Ne-am cunoscut într-un loc în care totul părea provizoriu, la Mireasa. Ea a plecat repede, eu am rămas. Dar exact atunci, când eu eram închisă între pereți și reguli, Iulia îmi scria scrisori. Plângeam la fiecare dintre ele, exact ca acum. Plângeam de dor și de emoție. Fiecare scrisoare mă ajuta să mă țin pe picioare, îmi reamintea să merg mai departe oricât de greu îmi era. Și, poate cel mai frumos lucru, în tot acest timp, ea și-a construit liniștea lângă omul potrivit.

Îi privesc astăzi pe ea și pe tatăl acestui copil și cred în ei, în iubirea lor pură și sinceră. Ca pe două suflete care nu s-au întâlnit întâmplător, ci exact atunci când aveau cel mai mult nevoie unul de celălalt. Poate de aceea nu e deloc întâmplător că viața mi-a vorbit din nou tot printr-un mesaj. Un bilețel mic. Și o întrebare venită „din burtică” care mi-a oprit respirația: Vrei să îți devin finuț? La botez să stai în față și să mă iubești pe viață?.

Am plâns. Pentru că îl iubesc de parcă l-aș fi așteptat dintotdeauna. De parcă sufletul meu știa de el înainte ca trupul lui să existe. De parcă ne-am ales reciproc înainte să ne întâlnim. DA. Un DA spus cu lacrimi, cu recunoștință și cu promisiune. Voi fi în față la botez. Voi fi acolo când va fi greu. Și te voi iubi… pe viață și dincolo de ea Unele legături se nasc din priviri, altele din scrisori. Unele iubiri sunt de la Dumnezeu și cresc din bilețele. Dar cele adevărate nu se termină niciodată”.

Așadar, Iulia va deveni mămică, iar Roxana va fi nășică în anul 2026.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa

Iulia Aelenei este din Pașcani, s-a născut sub semnul zodiacal Gemeni și iubește natura. A povestit la Mireasa că îi place să cânte și să gătească. Iulia a absolvit Facultatea de Horticultură, iar după finalizarea studiilor a lucrat ca asistent manager la o școală de șoferi. În plus, a făcut decorațiuni pentru nunți.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa. La începutul emisiunii a interacționat puțin cu Alexandru, dar și-a dat seama rapid că nu există din partea ei atracție.

Ulterior, Iulia a avut o apropiere cu Andi, însă lucrurile nu au mers între ei. Iulia a părăsit casa Mireasa în luna februarie, spre întristarea fetelor care s-au împrietenit cu ea. Roberta a plâns în hohote la eliminarea Iuliei.

Fanii Mireasa știu că încet-încet Roberta și Andi și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, însă tânăra a avut la început o reticență, în condițiile în care știa că Iulia și Andi au avut o interacțiune. Iulia a intervenit cu o scrisoare foarte frumoasă: „Fetița mea dragă, urmează-ți inima și fă ceea ce simți că îți va aduce fericire pe termen lung! Nu vreau să fiu o piedică în calea ta, ci doar să știu că ești împlinită și fericită. Dacă tu crezi că Andi este omul care te susține și te va face fericită, atunci nu sta pe gânduri! Energia voastră este pur și simplu molipsitoare! Fii fericită, suflet drag, și vei vedea cum întreaga lume va străluci în jurul tău! Cu drag, Iulia!”

