Veronica a părăsit casa Mireasa după ce telespectatorii au decis ca Anne-Mary să rămână în competiție. Ce a declarat la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

Veronica a fost eliminată din casa Mireasa în urma votului telespectatorilor, iar Anne-Mary a primit șansa de a continua competiția. Cele două concurente s-au aflat în cursa de eliminare, fără imunitate, iar decizia publicului a fost anunțată de Simona Gherghe în gala din 6 noiembrie.

Veronica a vorbit despre plecarea din casa Mireasa. Ce a declarat după ce telespectatorii au ales ca Anne să rămână în competiție

Prezentă în platoul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, Veronica a fost întrebată de Raluca Preda cum se simte după ce telespectatorii au votat ca ea să fie eliminată. Răspunsul ei a arătat fost unul surprinzător.

Fosta concurentă a explicat că pleacă liniștită, deoarece cuplurile s-au format deja, iar concurenții rămași în casă au început să își construiască propriile povești. Din acest motiv, nu crede că ar mai fi avut prea multe de făcut dacă ar fi continuat să fie prezentă în emisiune.

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„Plec împăcată pentru că știu că deja este finala, deja cuplurile s-au format, cred că dacă rămâneam în casă nu mai avea rost...”, a declarat Veronica la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

Fosta concurentă a vorbit și despre Anne, cea care a fost preferată de telespectatori și a rămas în casă. Veronica a spus că se bucură pentru alegerea publicului, mai ales pentru că Anne a început să construiască ceva în cadrul emisiunii.

„Chiar mă bucur că telespectatorii au ales-o pe Anne, pentru că Anne a început și ea să construiască ceva. Dacă ea ieșea, eu rămâneam și nu mai construiam nimic”, a mai spus Veronica.

Anne și Veronica au fost la un pas să se ia la bătaie în casa Mireasa

Tensiunile au atins un nou nivel în casa Mireasa, după un conflict puternic între Anne și Veronica. Cele două concurente au fost la un pas să se ia la bătaie, iar ceilalți participanți au fost nevoiți să intervină pentru a evita un incident mai grav. Totul a pornit după ce Veronica a decis să meargă la culcare în timpul petrecerii, fără să anunțe acest lucru la cameră.

Situația a enervat-o pe Anne-Mary, care nu și-a ascuns nemulțumirea. Concurenta a mers în dormitorul în care se afla Veronica și a început să țipe la ea. Mai mult, i-a tras pătura de pe pat și a încercat să o facă să se ridice și să meargă la cameră și să anunțe că vrea să se culce.

Discuția a degenerat rapid, iar tonul celor două a devenit tot mai agresiv.

Conflictul a fost atât de intens încât Anne și Veronica au fost la un pas să se ia la bătaie. Ceilalți concurenți au intervenit și au scos-o pe Anne din dormitor, încercând să calmeze situația.

Însă tensiunile nu s-au încheiat aici. După ce a fost îndepărtată din cameră, Anne a continuat să își manifeste nemulțumirea și a făcut gălăgie în casă, în semn de protest.

Conflictul dintre Anne și Veronica a avut și consecințe asupra parcursului lor în emisiune. În urma incidentului, cele două au ajuns în cursa de eliminare, fără posibilitatea de a beneficia de imunitate.

Decizia finală le-a aparținut telespectatorilor, care au avut ocazia să își voteze favorita și să hotărască cine merită să continue competiția.

În urma votului, publicul a ales ca Anne să rămână în casa Mireasa, iar Veronica a fost nevoită să plece.

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