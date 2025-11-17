Co-prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre animalele de companie pe care le deține și nu s-a sfiit să recunoască că în viața ei va putea avea loc doar un bărbat care va iubi la rândul său necuvântătoarele.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ramona Olaru este o mare iubitoare de animale, însă faptul că deține două mici rozătoare sălbatice i-a surprins cu adevărat pe internauți.

Recent, ea a vorbit deschis despre toate animalele de companie pe care le are și nu s-a sfiit să recunoască că în viața ei va avea loc doar un bărbat care va iubi la rândul său necuvântătoarele sale.

Ramona Olaru, a doua deținătoare în România de pârși africani pitici. Ce animal deosebit își mai dorește: „Te mai măriți tu...”

Învitată în cadrul unui podcast moderat de Jorge, co-prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a vorbit despre un subiect pe care nu îl abordează foarte des în mediul online. Ea a recunoscut că pe lângă toate cerințele pe care le are de la un partener, se mai numără și una extrem de importantă. Este vorba despre faptul ca viitorul ei iubit să iubească animalele la fel de mult cum o face și ea, deoarece, în prezent, aceasta deține 5 necuvântătoare absolut minunate.

„Am două pisici, un hamster și doi pârși. Nu te așteptai la asta! Am doi pârși africani pitici. Au venit acum, ultimii în familie. Sunt cuplu. Sunt a doua deținătoare în România de astfel de animale de la noi din România. Mai există un singur domn de la care i-am și primit pe cei doi. Mi-i doream foarte mult” a mărturisit Ramona în podcast, urmând să dezvăluie și alte informații cu privire la necuvântătorii pe care îi iubește atât de mult:

„Și două pisici. Una are 9 ani și una 2 ani și jumătate cred sau ceva de genul ăsta. Promit să mă opresc aici cu animăluțele, deși îmi mai doresc și o chinchilla. Acum, gurile rele iar spun pe net << Te mai măriți tu la... cu atâtea animale și cu atâtea pisici. Ești bătrâna cu pisici >>”.

Iată cum arată pârșii africani pitici:

Iată cum arată și chinchilla:

Ea a continuat să facă dezvăluiri personale, menționând că bărbatul pe care și-l dorește lângă ea va trebui să iubească animalele:

„Un bărbat căruia să îi placă pisicile și pârșii. Ăia oricum sunt mici, sunt cantitate neglijabilă (...) și hamsterul la fel. Oricum stau în căsuțele lor, în terariu și căsuța aia, penthouse”.

Co-prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani recunoaște că își răsfață prietenii necuvântători așa cum știe ea mai bine, mărturisind că hamsterul are chiar și un penthouse.

„Laurențiu are penthouse. Par un pic nebună. Are și roțită să alerge pe ea, are tot. Are etaj, are scăriță, urcă pe ea până la etaj” a explicat ea amuzată, dar fericită că îi poate oferi micuțului toate condițiile necesare.

Iată și o parte din podcast care a fost preluată de un internaut și, ulterior, postată pe TikTok:

