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Super Neatza. Horoscopul cumpărăturilor cu Adina Moraru: Cum cheltuie fiecare zodie de Black Friday?

Ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adina Moraru, specialistă în astrologie, prezintă un horoscop special de Black Friday! Află ce cumpără fiecare zodie și cum își justifică cheltuielile. Berbecii sunt atrași de reducerile de 50% și comandă înainte să verifice produsul, în timp ce Gemenii intră pe site pentru căști, dar ajung să cumpere telefon, tabletă și multe altele.
Vineri, 06.11.2026, 08:29
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Super Neatza. Provocare de precizie! Ce premiu a câștigat Diana Andreea

Super Neatza. Provocare de precizie! Ce premiu a câștigat Diana Andreea

Logo show Vineri, 06.11.2026, 11:02 Super Neatza. Provocare cutiilor! Ce premiu a câștigat Ana Maria Iscru

Super Neatza. Provocare cutiilor! Ce premiu a câștigat Ana Maria Iscru

Logo show Vineri, 06.11.2026, 10:48 Ce au cumpărat românii mai mult în dimineața de Black Friday de la eMAG

Ce au cumpărat românii mai mult în dimineața de Black Friday de la eMAG

Vineri, 06.11.2026, 10:44 Interviu Marian Tudor - vicepreședinte operațiuni online

Interviu Marian Tudor - vicepreședinte operațiuni online

Vineri, 06.11.2026, 10:39 Super Neatza. Provocare inedită cu baloane! Ce premiu a câștigat Cristian Popa

Super Neatza. Provocare inedită cu baloane! Ce premiu a câștigat Cristian Popa

Logo show Vineri, 06.11.2026, 10:28 Super Neatza. Joc de echipă, cu indicii! Ce premiu a câștigat Florin Neagoe

Super Neatza. Joc de echipă, cu indicii! Ce premiu a câștigat Florin Neagoe

Logo show Vineri, 06.11.2026, 10:17 Super Neatza. Joc de îndemânare cu o roată de cauciuc! Ce premiu a câștigat Luminița Mihalache

Super Neatza. Joc de îndemânare cu o roată de cauciuc! Ce premiu a câștigat Luminița Mihalache

Logo show Vineri, 06.11.2026, 09:31 Super Neatza. Provocare cu placă de skateboard! Ce premiu a câștigat Marian Constantin

Super Neatza. Provocare cu placă de skateboard! Ce premiu a câștigat Marian Constantin

Logo show Vineri, 06.11.2026, 09:04 Super Neatza. Joc de îndemânare cu mingea de ping-pong. Ce premiu a câștigat Nicoleta Bucurie

Super Neatza. Joc de îndemânare cu mingea de ping-pong. Ce premiu a câștigat Nicoleta Bucurie

Logo show Vineri, 06.11.2026, 08:44 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme însorită, dar temperaturi mult mai mici!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme însorită, dar temperaturi mult mai mici!

Logo show Vineri, 06.11.2026, 08:23 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Poliția a făcut percheziții la firma Victoriei. Inspectorul Savu: Sandra nu a plecat din țară!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Poliția a făcut percheziții la firma Victoriei. Inspectorul Savu: Sandra nu a plecat din țară!

Logo show Joi, 05.11.2026, 23:39 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Alexia îi spune lui Constance că Olimpia trăiește!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 3, Episodul 16. Alexia îi spune lui Constance că Olimpia trăiește!

Logo show Joi, 05.11.2026, 23:12
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