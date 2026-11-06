Super Neatza. Horoscopul cumpărăturilor cu Adina Moraru: Cum cheltuie fiecare zodie de Black Friday?
Ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adina Moraru, specialistă în astrologie, prezintă un horoscop special de Black Friday! Află ce cumpără fiecare zodie și cum își justifică cheltuielile. Berbecii sunt atrași de reducerile de 50% și comandă înainte să verifice produsul, în timp ce Gemenii intră pe site pentru căști, dar ajung să cumpere telefon, tabletă și multe altele.
Vineri, 06.11.2026, 08:29