Super Neatza. Horoscopul cumpărăturilor cu Adina Moraru: Cum cheltuie fiecare zodie de Black Friday?

Ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Adina Moraru, specialistă în astrologie, prezintă un horoscop special de Black Friday! Află ce cumpără fiecare zodie și cum își justifică cheltuielile. Berbecii sunt atrași de reducerile de 50% și comandă înainte să verifice produsul, în timp ce Gemenii intră pe site pentru căști, dar ajung să cumpere telefon, tabletă și multe altele.

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Scorpionii pot avea o discuție care să...

Joi, 05.11.2026, 09:04

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Dorința de a avea ultimul cuvânt poate...

Duminica, 01.11.2026, 11:33

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Nativii din zodia Balanță trebuie să...

Vineri, 30.10.2026, 09:20

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea conversații interesante cu...

Joi, 29.10.2026, 09:26

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii primesc o informație neașteptată...

Joi, 22.10.2026, 10:05

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii au curaj să se exprime mai deschis

Joi, 15.10.2026, 09:02

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Berbecilor li s-ar putea propune o colaborare

Marti, 13.10.2026, 08:56

Super Neatza. Ce surprize ne pregătesc astrele pentru perioada următoare

Luni, 12.10.2026, 11:08

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii ar putea avea programul dat peste cap

Luni, 12.10.2026, 08:55

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Taurii pot avea parte de tensiuni cu un...

Duminica, 11.10.2026, 10:26

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Simțim o nevoie uriașă de validare

Marti, 06.10.2026, 09:11

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Balanțele reevaluează lucrurile...

Duminica, 04.10.2026, 13:59