Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Activități recreative pentru copii. Idei și soluții pentru părinți

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Ștefana Rondak, fondatoarea unei aplicații de activități pentru copii, vorbește despre importanța activităților recreative și despre cum pot părinții să aleagă experiențe care să îi ajute pe cei mici să se dezvolte armonios. De la joacă și creativitate, până la socializare și învățare prin distracție, specialistul explică de ce timpul liber de calitate este esențial pentru copii.

Marti, 27.01.2026, 09:53