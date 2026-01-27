Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Cum ieșim rapid din casă într-o situație de urgență

Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Bogdan Toma, purtător de cuvânt Departamentul pentru Situații de Urgență, explică ce trebuie să facem pentru a ieși rapid și în siguranță din locuință în cazul unei situații de urgență. Specialistul oferă sfaturi esențiale despre reacțiile corecte, greșelile de evitat și importanța pregătirii din timp, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi.

Marti, 27.01.2026, 08:48