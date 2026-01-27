Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Sațietatea, explicată! Ce să mâncăm ca să ne simțim sătui
Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist și Doctor în Științe Medicale, explică ce alimente ne oferă sațietate și cum putem face alegeri alimentare care să ne ajute să ne simțim sătui pentru mai mult timp. Specialistul vorbește despre rolul proteinelor, fibrelor și grăsimilor sănătoase, dar și despre combinațiile corecte de alimente care susțin controlul apetitului și o alimentație echilibrată.
Marti, 27.01.2026, 09:39