Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie

Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Membrii echipei Neatza s-au împărțit în două tabere rivale, Echipa Albastră și Echipa Roșie, pentru o întrecere plină de adrenalină, îndemânare și foarte multă apă. Regula a fost simplă, dar greu de aplicat: concurenții au trebuit să apese catapulta, să prindă din zbor paharele pline cu apă și să toarne lichidul cât mai repede în recipient pentru a face mingea să se ridice la suprafață.

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