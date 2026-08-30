Super Neatza de Weekend. Joc cu catapulta și pahare cu apă! Echipa Albastră vs. Echipa Roșie
Ediția din 30 august 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Membrii echipei Neatza s-au împărțit în două tabere rivale, Echipa Albastră și Echipa Roșie, pentru o întrecere plină de adrenalină, îndemânare și foarte multă apă. Regula a fost simplă, dar greu de aplicat: concurenții au trebuit să apese catapulta, să prindă din zbor paharele pline cu apă și să toarne lichidul cât mai repede în recipient pentru a face mingea să se ridice la suprafață.
Duminica, 30.08.2026, 13:36