EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf revine pentru a treia oară pe banca FCSB, iar vestea a provocat numeroase reacții. Gigi Becali a dezvăluit inclusiv că Anamaria Prodan i-a trimis un mesaj după ce a aflat de revenirea fostului soț la echipa roș-albastră. În exclusivitate pentru site-ul www.a1.ro, impresara confirmă discuția cu patronul FCSB și dezvăluie ce i-a cerut acestuia.

Anamaria Prodan spune că atât ea, cât și copiii își doresc să stea departe de orice eventuală controversă care ar putea apărea odată cu revenirea lui Laurențiu Reghecampf în prim-planul fotbalului românesc.

Anamaria Prodan dezvăluie ce i-a cerut lui Gigi Becali după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Laurențiu Reghecampf se pregătește pentru cel de-al treilea mandat pe banca FCSB, după perioadele 2012–2014 și 2015–2017.

La scurt timp după anunț, Gigi Becali a dezvăluit că Anamaria Prodan i-a trimis un mesaj și l-a felicitat pentru decizia luată: „Mi-a dat mesaj și m-a felicitat. Reghe e mult mai cuminte acum. S-a împăcat și cu Ana. Ea mi-a zis că se bucură că revine Reghe, că s-au împăcat, mai ales că au și un copil împreună”, a declarat Gigi Becali, potrivit www.sport.ro. Contactată de reporterii Antena 1, Anamaria Prodan a confirmat că a discutat cu Gigi Becali, însă a explicat și care a fost mesajul pe care a vrut să i-l transmită patronului FCSB.

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Impresara spune că i-a cerut acestuia ca revenirea lui Laurențiu Reghecampf la echipă să nu genereze discuții în presă în care să fie implicate numele ei sau ale copiilor: „Este adevărat că am vorbit cu Gigi. L-am rugat să facă în așa fel încât să nu avem nicio discuție prin presă. Eu și Laurențiu nu mai formăm o familie de foarte mulți ani”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Antena 1.

Ce spune Anamaria Prodan despre relația dintre Laurențiu Reghecampf și fiul lor

Anamaria Prodan a vorbit și despre Laurențiu Reghecampf Jr., fiul pe care îl are împreună cu antrenorul. Potrivit impresarei, relația dintre tată și fiu nu ar mai fi una apropiată de multă vreme: „Cu Laur Jr. este aceeași discuție. Reghecampf a ales să nu mai aibă, practic, mare legătură cu el de foarte mult timp”, a mai spus Anamaria Prodan. Tocmai din acest motiv, impresara spune că nu își dorește ca revenirea fostului soț la FCSB să readucă în atenția publică vechile probleme de familie: „Nu vreau nici eu, nici băiatul, nici fetele mele niciun subiect deschis de nimeni de la FCSB! Vrem să stăm departe de scandal. Și eu, și copiii”, a continuat aceasta.

Anamaria Prodan: „Ne bucurăm pentru el, îi dorim tot binele din lume”

În ciuda lucrurilor petrecute între ei în trecut, Anamaria Prodan spune că atât ea, cât și copiii se bucură pentru noua oportunitate profesională primită de Laurențiu Reghecampf și îi doresc succes. Există însă o limită asupra căreia impresara insistă: familia ei să nu fie atrasă din nou în eventualele controverse din jurul tehnicianului.

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Impresara spune că ea și copiii au ajuns într-un moment al vieții în care liniștea este extrem de importantă și nu își dorește ca aceasta să fie afectată: „Avem de multă vreme atâta liniște. Suntem așa de fericiți și recunoscători lui Dumnezeu pentru toată viața noastră de vis. Dumnezeu ne-a ajutat enorm și nu vrem să ne strice nimeni, absolut nimeni, liniștea cu niciun subiect «de prima pagină»”, a încheiat Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf, pentru a treia oară pe banca FCSB

Laurențiu Reghecampf revine la FCSB după nouă ani de la încheierea celui de-al doilea mandat. Tehnicianul a mai pregătit formația lui Gigi Becali între 2012 și 2014 și între 2015 și 2017. În cele două mandate a adunat 176 de partide pe banca echipei și a cucerit patru trofee: două titluri de campion, Supercupa României și Cupa Ligii.

Gigi Becali a anunțat revenirea tehnicianului după înfrângerea suferită de FCSB în fața Universității Craiova, scor 0-5.

Patronul FCSB a vorbit public și despre mesajul primit de la Anamaria Prodan, susținând că aceasta s-a bucurat pentru revenirea fostului soț la echipă.

Declarațiile oferite acum, în exclusivitate pentru Antena 1, arată însă că Anamaria Prodan și-a dorit în primul rând să stabilească o limită clară: ea și copiii să nu fie implicați în discuțiile sau controversele care ar putea apărea odată cu noul mandat al lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.