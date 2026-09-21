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Imagini rare cu Irina Fodor din perioada facultății. Cum arăta prezentatoarea Asia Express înainte să devină cunoscută

Imagini rare cu Irina Fodor din perioada facultății au fost prezentate la „Furnicuțele”. Ce planuri avea prezentatoarea înainte de televiziune?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 20:00 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 18:03
Imagini rare cu Irina Fodor din perioada facultății. Cum arăta prezentatoarea Asia Express înainte să devină cunoscută | Antena 1
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Irina Fodor a făcut dezvăluiri despre perioada facultății în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, acolo unde a vorbit despre începuturile sale și despre drumul care a dus-o, în cele din urmă, către televiziune. Cătălin Măruță a prezentat telespectatorilor mai multe fotografii din arhiva personală a prezentatoarei, iar imaginile au readus în atenție o perioadă importantă din viața acesteia.

Imagini rare cu Irina Fodor din perioada facultății

În fotografiile prezentate în emisiune, Irina Fodor apare în perioada studenției, cu mult înainte să devină una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Vedeta și-a amintit cu nostalgie de anii în care își construia primele planuri pentru viitor și încerca să își aleagă drumul profesional.

Prezentatoarea „Asia Express” a povestit că, inițial, planurile familiei pentru viitorul ei erau diferite de ceea ce își dorea ea cu adevărat. Irina a mărturisit că a luat în calcul Facultatea de Litere, însă, în paralel, a ales să urmeze și ceea ce îi dicta propria pasiune.

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„Am plecat la facultate. Inițial, planul pentru mine era să dau la Facultatea de Litere. Eu am dat admitere acolo de dragul familiei și am dat și la Jurnalism, de dragul sufletului meu”, a povestit Irina Fodor.

Alegerea jurnalismului avea să joace un rol important în parcursul său profesional. În timp, Irina Fodor a ajuns să lucreze în televiziune și să devină una dintre figurile cunoscute ale micilor ecrane.

Irina Fodor a păstrat legătura cu fostele colege

Chiar dacă au trecut ani buni de la perioada facultății, Irina Fodor spune că nu a pierdut complet legătura cu persoanele alături de care a petrecut acei ani. Prezentatoarea a mărturisit că a rămas prietenă cu o parte dintre fostele sale colege și că țin legătura chiar și în prezent.

„Am rămas prietenă cu o parte din ele. Vorbim din când în când prin mesaje, la telefon. Uneori mă sună și îmi spun că m-au văzut sau îmi scriu”, a mai spus Irina Fodor.

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Mai multe fotografii

Declarațiile sale pot fi urmarite în ediția din 21 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele în AntenaPLAY.

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