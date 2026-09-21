Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au făcut un pas important în relația lor. La câteva luni după ce au apărut primele informații despre povestea lor de iubire, campionul mondial la dans sportiv și iubita lui fotomodel s-au mutat împreună.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru s-au mutat împreună. Campionul mondial la dans sportiv și iubita sa au trecut la următorul nivel | Instagram

Informația a ieșit la iveală după ce Andreea Popescu, fosta soție a lui Rareș Cojoc, a primit o întrebare pe această temă în cadrul unei sesiuni de Q&A din mediul online. Influencerița a fost întrebată cum se simte în contextul în care fostul ei soț s-a mutat deja cu iubita lui. Andreea Popescu nu a negat informația și a răspuns întrebării, explicând cum se raportează la noua situație din viața fostului soț.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru s-au mutat împreună

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au preferat discreția la începutul poveștii lor de iubire. Primele informații despre cei doi au apărut la începutul verii. Pe 1 iunie 2026, SpyNews.ro scria că Rareș Cojoc ar forma un cuplu cu modelul Claudia Dumitru.

Informațiile au apărut după ce campionul mondial la dans sportiv și-ar fi petrecut ziua de naștere alături de fotomodel. Cei doi nu și-au asumat imediat public relația. Ulterior însă, Claudia Dumitru a publicat prima fotografie alături de Rareș Cojoc, iar cei doi au început să se afișeze împreună.

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La finalul lunii august, Rareș Cojoc și Claudia Dumitru nu se mai fereau să își arate sentimentele în mediul online. Cei doi au apărut în ipostaze romantice, iar SpyNews.ro scria că își asumaseră relația cu aproximativ o lună înainte. Acum, povestea lor pare să fi trecut la următorul nivel, cei doi alegând să locuiască împreună.

Cine este Claudia Dumitru, iubita lui Rareș Cojoc

Claudia Dumitru este fotomodel și are o carieră în lumea modellingului. Potrivit SpyNews.ro, Claudia Dumitru are 29 de ani și urmează să împlinească 30 de ani în luna octombrie. Rareș Cojoc are 37 de ani, astfel că între cei doi există o diferență de vârstă de șapte ani.

Claudia Dumitru este activă și în mediul online, acolo unde publică imagini din viața ei și din activitatea de fotomodel. În ultimele luni, printre postările ei au început să apară și momente petrecute alături de Rareș Cojoc.

Când au divorțat Rareș Cojoc și Andreea Popescu

Noua relație a lui Rareș Cojoc a devenit publică la scurt timp după încheierea căsniciei sale cu Andreea Popescu. Rareș Cojoc și Andreea Popescu au fost împreună aproximativ 15 ani și au trei copii. În primăvara acestui an, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Divorțul a fost anunțat public în luna martie, iar în aprilie cei doi au încheiat oficial căsnicia.

După separare, au continuat să păstreze legătura pentru cei trei copii pe care îi au împreună.

La câteva luni după divorț, Rareș Cojoc și-a asumat noua relație cu Claudia Dumitru.

Andreea Popescu a vorbit, la rândul ei, despre momentul în care a aflat că fostul soț are o nouă iubită și a recunoscut că situația nu i-a fost indiferentă:

„Nu am suferit, am avut o gelozie… evident. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș”, spunea Andreea Popescu, potrivit SpyNews.ro.