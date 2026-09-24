Super Neatza. Destinații ideale pentru lenevit! Cum să te deconectezi complet în vacanță

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aura Dajbog, reporter al emisiunii Super Neatza, vine cu cele mai bune recomandări de destinații ideale pentru cei care caută o „vacanță pentru leneși”. Află unde poți merge pentru a te deconecta complet de la agitația zilnică, unde găsești cea mai mare liniște și cum să-ți organizezi un sejur bazat pur și simplu pe relaxare și răsfăț.

Joi, 24.09.2026, 11:44