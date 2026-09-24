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Super Neatza. Destinații ideale pentru lenevit! Cum să te deconectezi complet în vacanță

Ediția din 24 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Aura Dajbog, reporter al emisiunii Super Neatza, vine cu cele mai bune recomandări de destinații ideale pentru cei care caută o „vacanță pentru leneși”. Află unde poți merge pentru a te deconecta complet de la agitația zilnică, unde găsești cea mai mare liniște și cum să-ți organizezi un sejur bazat pur și simplu pe relaxare și răsfăț.
Joi, 24.09.2026, 11:44
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Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte imagini desenate de Radu Bucălae a ghicit Claudia Băcuță

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Câte imagini desenate de Radu Bucălae a ghicit Claudia Băcuță

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:48 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment plin de spectacol și umor în rolul de constructor

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor, moment plin de spectacol și umor în rolul de constructor

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:39 Super Neatza. Nimerește pantoful cu mingea în 90 de secunde! Aris și Ramona formează o echipă

Super Neatza. Nimerește pantoful cu mingea în 90 de secunde! Aris și Ramona formează o echipă

Logo show Joi, 24.09.2026, 11:04 Super Neatza. Jocul cu cercuri! Câte puncte a reușit Aris să strângă din loviturile cu piciorul

Super Neatza. Jocul cu cercuri! Câte puncte a reușit Aris să strângă din loviturile cu piciorul

Logo show Joi, 24.09.2026, 10:27 Super Neatza. Mituri despre fațetele dentare! Ce trebuie să știi înainte să le pui

Super Neatza. Mituri despre fațetele dentare! Ce trebuie să știi înainte să le pui

Logo show Joi, 24.09.2026, 10:21 Super Neatza. Cum să citim corect oferta băncii și ce înseamnă o dobândă mică

Super Neatza. Cum să citim corect oferta băncii și ce înseamnă o dobândă mică

Logo show Joi, 24.09.2026, 09:16 Super Neatza. La mulți ani, Izabela!

Super Neatza. La mulți ani, Izabela!

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:55 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornii ar putea fi forțați să ia o decizie pe loc

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Capricornii ar putea fi forțați să ia o decizie pe loc

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:52 Super Neatza. Cât ajută alergarea la pierderea în greutate

Super Neatza. Cât ajută alergarea la pierderea în greutate

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:44 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea rămâne răcoroasă!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea rămâne răcoroasă!

Logo show Joi, 24.09.2026, 08:35 Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Asia Express 2026. Maurice și Connie riscă eliminarea din competiție! Ce a arătat cryptex-ul în Cursa pentru Ultima Șansă?

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:57 Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Asia express 2026. Maurice Munteanu, reacție nervoasă în fața camerelor: Nu mă filma așa!

Logo show Miercuri, 23.09.2026, 23:00
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